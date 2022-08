Za dřevěným mostem se jim otevírá hradní nádvoří s několika stánky, dobovým šenkem a nadšenci historie v kostýmech, kteří je rádi vtáhnou do starých časů. „Příchozím předvádím střelbu z luku. Základem je pevný postoj, správné založení šípu a jeho vypuštění. A také bezpečnost. Pro šípy se k terči chodí, až jsou všechny vystřílené,“ hlásí v sobotu odpoledne v zákoutí u hradní brány lučištník Jiří Krompolc.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Návštěvníci hradu stoupají na opravenou věž, ze které je nádherný výhled do zalesněné krajiny v okolních kopcích. Při výstupu po dřevěných schodech míjí zbrojnici a také hradní děla. Nového hradu se před několika desítkami let ujali členové Českého svazu ochránců přírody, kteří ho postupně opravují. V turistické sezoně je přístupný o víkendech. Ty za příznivého počasí jednou za měsíc zpestřují jarmarky. „Udělali jsme rodinný výlet, pěknou sobotní procházku. Někde jsem zachytil, že se tento víkend na hradě koná jarmark, tak přece nebudeme sedět doma. Auto jsme nechali u řeky Svitavy a kopec k hradu vyšlápli lesem po svých. Žena s dcerami si koupily náramky, dali jsme si něco v šenku na občerstvení a pomalu se budeme vracet. Bylo to fajn,“ říkájeden z příchozích Pavel Nespěšný z brněnských Řečkovic.

Na nádvoří zatím členové spolku Pernštejnové připravují ukázku střelby ze středověkých palných zbraní. Píšťaly a hákovnice. „Píšťala je jedna z vůbec prvních palných zbraní. Pochází z Itálie z konce čtrnáctého století. Většinou se do ní ládovaly kameny. Želené koule byly totiž v té době velmi drahé a kámen byl po ruce všude. Dostřel měla píšťala kolem třiceti metrů. Na dvacet metrů byla rána smrtelná,“ vysvětluje předseda spolku Milan Pacholík a přikládá ke zbrani zapálený doutnák.

Prásk! Oblak dýmu a výkřiky z obecenstva. „To jsem se ale lekl,“ směje se těsně po výstřelu jeden z přihlížejících chlapců. A co teprve následující rána z hákovnice. Kdyby o ní člověk předem nevěděl, možná si nadělá do kalhot.

Jarmark na Novém hradě pokračuje i v neděli. Otevřeno je do pěti hodin odpoledne. „Chceme se tam vypravit s přáteli ze Španělska. Zajímá je historie. Kdyby je zklamala, tak to zachrání místní pivo a procházka lesem,“ popisuje plán nedělního výletu čtenář Deníku Pavel Nehyba z Blanska.