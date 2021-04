Podle primářky odběrového centra Jarmily Celerové v tento den přichází tolik lidí právě proto, že si rádi prodlouží víkend. „Normálně chodí kolem dvaceti až třiceti lidí denně," přibližuje návštěvnost. Krev i plazmu lidé mohou do prvního podzemního podlažní budovy B1 přijít darovat v ranních hodinách každý všední den.

Po evidenci a kontrolním vzorku krve mě sestřičky usadí před odběrovou místnost. Se mnou přišla krev darovat i Hedvika Kocourková. Pravidelně chodí přispívat jednou za povolené čtyři měsíce už druhým rokem. Tentokrát s sebou vzala i své kolegy z práce. „S kolegyní chodíme často, ale poprvé jsme k tomu namotivovaly i další a přišli jsme kolektivně. V naší firmě pomáháme i v jiných projektech a na sociálních sítích jsme si všimli, že hledají dárce, tak jsme se domluvili a jsme tady," povídá.

Při odběrech krev stéká do sáčku položeného na kontrolní váze, jak má. Za pár minut je hotovo. „Nemotá se vám hlava, není vám mdlo? Ještě chvilku mi tu radši poseďte," ubezpečuje se zdravotní sestra. Vzápětí mi podává dárcovskou průkazku s novým razítkem a potvrzení o bezpříspěvkovém odběru krve. Potvrzení později dostanu tři. Jedno pro zaměstnavatele, druhé pro pojišťovnu a třetí pro slevu na daně. Za darování krve či plazmy mají totiž za svoji dobročinnou aktivitu lidé řadu výhod.

Velikonoční nadílka od DobroCentra

O necelého půl litru krve lehčí odcházím zpátky do čekárny. „Jak se cítíte? Dáte si kávu, čaj? Posaďte se tady, já vám přinesu balíček a potvrzení o dárcovství," okamžitě reaguje jiná zdravotní sestra na můj příchod. Kromě klasického občerstvení, neboli bagety, ovoce, sladké tyčinky a pití, dostávám i dárek v podobě velikonočního kuřete a čokoládových postaviček. Při akci NeVeselé Velikonoce u svaté Anny si dárci vykoledují nadílku od svatoanenských dobrovolníků z DobroCentra.

Kdo je vhodným dárcem?



- lidé ve věku 18 až 65 let (první odběr do 60 let)

- minimální váha 50 kg

- momentálně dárce nesmí být zraněn/a, mít opar, trpět vážným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním a být HIV pozitivní

- nemohl neprodělat žloutenku B, C, malárii

- nesmí patřit do rizikové skupiny (promiskuitní způsob života, uživatel drog), není to alkoholik

- ženy nesmí být těhotné (rok od porodu a 6 měsíců po kojení)

Jejich hlavní činností je návštěva pacientů na lůžkových odděleních. Ta je z momentálních hygienických důvodů zakázána. Proto se snaží přiložit ruku k dílu jinde. S heslem My to nevzdáváme tak vytvořili několik velikonočních dekorací, které věnují každému dárci v krevní bance. „Snažíme se teď zapojit do činností, které jsou prospěšné pro nemocnici jako takovou. Dobrovolníci jsou skupina velice různorodá a byla by škoda nevyužít jejich schopnosti a ochotu pomoci. Zvlášť, když se jedná o podporu aktivit, které dávají smysl,“ vysvětluje hlavní koordinátorka dobrovolnického programu Svatava Kalná.

Jejich podporu oceňuje i primářka krevní banky. „Všichni z DobroCentra u svaté Anny jsou velmi ochotní a kreativní. Moc nám pomáhají s propagací dobrovolného dárcovství jako takového. Někteří pravidelně přispívají i vlastní kapkou krve," pochvaluje si spolupráci Celerová.

Kam jít darovat?



- Krevní banka Fakultní nemocnice u svaté Anny: pondělí až pátek v čase 6:15 - 9:45; 1. podzemní podlaží budovy B1; objednat telefonicky nebo přes formulář na stránkách nemocnice

- Fakultní nemocnice Bohunice: prvodárci - pondělí až čtvrtek v čase 7:00 - 9:00; pravidelní dárci - pondělí až pátek v čase 6:30 - 13:00; pavilon I2, vchod z ulice Netroufalky; objednat přes formulář na stránkách nemocnice, prvodárci telefonicky

Od vypuknutí pandemie v místním odběrovém centru zaznamenali menší návštěvnost. „Část lidí se bojí. Navíc jsou zavřené okresy a například studenti mají distanční výuku, a tak jsou doma," zdůvodňuje primářka.

Krev přitom zdravotníci potřebují pořád. Podle Celerové se sice teď tolik neoperuje, protože jsou jednotky intenzivní péče plné, ale pořád je spousta nehod, akutních případů a hodně krve spotřebují právě pacienti s covidem.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ