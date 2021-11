K ženě přistupuje zaměstnankyně jihomoravské hygieny. Vyzývá jí, aby předložila potvrzení o bezinfekčnosti. Návštěvnice restaurace jej předkládá prostřednictvím mobilního telefonu. „Je to v pořádku," ujišťuje po kontrole hygienička.

Okolo obsluhy restaurace prochází hygienici s policisty téměř bez povšimnutí. Nic od nich nežádají, pouze se navzájem slušně zdraví. „Pokud u sebe zákazník nemá platný test nebo certifikát, je zjevné, že to personál nezkontroloval. Pak to řešíme s provozovatelem i zákazníkem. Nicméně zaměstnanci stravovacích zařízení mají komplikovanou možnost zjistit, zda je například předložený očkovací certifikát pravý či falešný. To už je na nás a případný falsifikát vyřešíme s daným člověkem," vysvětluje ředitel jihomoravských hygieniků David Křivánek.

V patách jsou kontrolujícím hygienikům republikoví policisté. „V případě potřeby hlídka v místě kontroly poskytuje asistenci a může i zamezit možným konfliktům hned v zárodku. Dosud jsme ale v tomto směru nezaznamenali žádné problémy," říká policejní mluvčí Pavel Šváb.

Kromě restaurace Diandi míří hygienici také do dalších podniků v historickém centru Brna. Chtějí jich stihnout obejít co nejvíc, limitem jsou pro ně pouze vlastní kapacity.