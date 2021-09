K slavnostnímu zahájení stavby devítikilometrovém úseku dálnice došlo na začátku letošního září, takže zatím pokračuje skrývka a odvoz ornice. Řidiči by tu měli začít jezdit v roce 2024. „Součástí stavby je vybudování devíti mostů, dvou mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 metrů,“ připomněla mluvčí republikového Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Celý úsek vyjde na téměř dvě miliardy korun bez daně.

A to jak u Moravského Písku, tak u Polešovic. Právě odtud hlásí archeologové poslední ucelené soubory nálezů. Konkrétně čtrnáct hrobů s kosterními pozůstatky a různými předměty typickými pro povelkomoravské období. „Ženské hroby obsahují vlasové ozdoby, stříbrné či postříbřené záušnice. Mužské obsahují většinou železný nůž, nebo drobné předměty denní potřeby. Některé z hrobů datujeme na základě nálezů mincí do první poloviny jedenáctého století,“ uvedl vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.