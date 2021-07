Z dlouholetého domova jí zbylo jen torzo. Stojí pouze obvodové zdi, zbytek vzalo ničivé tornádo. Obyvatelka hodonínské osady Pánov Jarmila Petriková přišla vmžiku o střechu nad hlavou, musí proto vzít za vděk azylem u své sestry.

V hodonínské osadě Pánov zbyly po několika domech jen základové desky. | Video: Deník/Oldřich Haluza

Ve čtvrtek večer nastal v Pánově podle Petrikové klid před bouří, když v tom uviděla, co se na ně z jihovýchodu ženě. „Říkala jsem si, co se to z té strany blíží. Snad ani ne bouřka, lítalo v tom všechno možné. Déšť, hlína, voda. Všechno to pak přistálo na oknech," vybavuje si důchodkyně.