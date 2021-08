Komárů je podle nich na jihu Moravy letos méně, než je běžné, nicméně varují, že se to může velice rychle změnit. A že stoupají počty komára pisklavého, který může přenášet západonilskou horečku.

Na vině jsou neuzavřené nádoby s vodou, které mají lidé na zahrádkách. „Hodně prší, a tak jsou plné vody. To je pro ně ideální prostředí. Může se jich vylíhnout tolik, že způsobí kalamitu. A nebyly by potřeba ani záplavy. Bezprostředně sice nebezpečí nehrozí, ale může se to velice rychle změnit,“ uvedl odborník na komáry Oldřich Šebesta.

Objevovat se komár pisklavý začíná i v lesích. „Obtěžuje ve večerních a nočních hodinách na zahradách a jiných místech s větším množstvím zeleně. Tento komár je schopen přenášet virus západonilské horečky. Přestože se u nás onemocnění vyskytuje ojediněle, je třeba se chránit,“ připomněla Michaela Němečková z krajské hygienické stanice. Nejvíce komárů se již tradičně vyskytuje na Břeclavsku. Zejména v oblastech Horního lesa a Kančí obory, u Tvrdonica v oblasti Pohanska kolem soutoku řek Moravy a Dyje.