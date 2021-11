Kadeřávek dokonce blížící se sportovní svátek srovnal s olympijskými hrami v roce 1936 v Berlíně, kdy byl u moci Adolf Hitler. „Bych byl velmi nerad, aby se stalo to, co před šedesáti sedmdesáti lety. A aby tuto skvrnu na sobě neslo město Brno tím, že pomohlo obrázek komunistické Číny šířit v roce 2022," ozval se. Čínu označil za zemi, která utlačuje Hongkong nebo ujgury, protože není demokratická.

Lidovecký hejtman Jan Grolich prohlásil, že krajští zastupitelé nerozhodují o tom, kde se bude konat olympiáda. „Byl bych raději, kdybychom řešili, že je olympiáda v Helsinkách a nebylo to spojené s Čínou, ale to my neovlivníme. Je to o tom, jestli se ke svátku sportu postavíme čelem," sdělil.

O podporu Zimního olympijského festivalu hejtmana podle jeho slov požádali také úspěšní olympionici z letošní letní olympiády - střelci Jiří Lipták a David Kostelecký nebo šermíř Alexander Choupenitch. „Je to jediné místo, kde se v této době sportovci setkají s fanoušky. Všechny sporty, které uspěly, zaznamenávají nyní zvýšený zájem u mládeže," konstatoval.

Grolich si také cení, že Brno v uspořádání akce dostalo přednost před Prahou. „Byly o tom velké boje na Českém olympijského výboru. Brno na to bylo připravené, zajistilo prostory a bylo několik kroků před Prahou," zmínil.

Krajští zastupitelé nakonec záměr uspořádání Olympijského festivalu v Brně schválili. Pro bylo devětačtyřicet z dvaašedesáti přítomných, jeden byl proti, dvanáct politiků se zdrželo. Brněnští zastupitelé budou záměr teprve schvalovat.