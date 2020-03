Oblíbený břeclavský klub Kafé Piksla zavřel. Jeho majitel Václav Hanzl se tak rozhodl na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu.

Provozovatel klubu Piksla Václav Hanzl. | Foto: Kafé Piksla

„Radost z toho asi nemá nikdo, nicméně nemůžeme nic dělat. Než mít otevřeno jen do osmi hodin do večera, to jsme se raději rozhodli zavřít úplně,“ reagoval Hanzl.