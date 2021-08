/ROZHOVOR/ Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Ročně jich na něj v České republice zemře 1 600. U některých přitom riziko jeho vzniku činí až osmdesát procent. „Za nárůst počtu nádorů může z velké části náš životní styl. Moderní civilizace s sebou nese i úskalí,“ říká onkoložka z Masarykova onkologického ústavu v Brně Markéta Palácová.

Onkoložka Markéta Palácová | Foto: Deník/Pavel Podešva

V Masarykově onkologické ústavu pracujete pětadvacet let. Byla jste svědkem řady osobních tragédií. Jak to zvládáte?

Když jsem nastoupila, hodně dlouho jsem přemýšlela, zda tady pracovat. Jednak na medicíně člověka učí, že musí život zachraňovat. V onkologii v určitých situacích víte, že nevyhrajete. Ani pro lékaře není snadné to přijmout. Nakonec jsem přijala, že má role zde není vždy pacienty zachránit, ale prodloužit a zpříjemnit jim život. Aby ten čas, který jim zbývá, byl důstojný. Lidsky je to velice náročné. Člověk musí mít nadhled.