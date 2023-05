/FOTOGALERIE/ Dvěma výstavami začne v sobotu v devět hodin dopoledne ve Fakultní nemocnici u svaté Anny šestý ročník festivalu architektury Open House Brno. Nabídne pětasedmdesát architektonicky zajímavých budov, které budou pro návštěvníky přístupné bez rezervace.

Kristkův dům od autora Luby Kristka. | Foto: Deník/Tereza Hálová

Jednou z nich je i extravagantní Kristkův dům v Černých Polích na rohu ulic Tišnovská a Trávníky. Autorem je brněnský rodák a surrealistický sochař, malíř a akční umělec Lubo Kristek, který nedávno oslavil osmdesáté narozeniny. Sobotní program před fialovým domem, jenž se do povědomí Brňanů zapsal zejména obříma zlatýma rukama vystupujícíma z jeho rohu, tak bude oslavou umělcova jubilea.

DVĚ VÝSTAVY NA ÚVOD



Jedna je o architektkách, které v Brně působily zejména v 60. a 80. letech minulého století.

Druhá o vzniku a vývoji nouzové kolonie Písečník.

Konají se v sobotu dopoledne ve Fakultní nemocnici u svaté Anny.

„Připíjím na zdraví svých fanoušků a veškerého publika v akci, kterou pořádám v sobotu v šest hodin večer u Kristkova domu v Brně. Zde bude také odhalen můj nejnovější obraz inspirovaný osmnáctým stoletím s barokní hudbou Tomasa Albinoniho v živém podání,“ řekl Deníku už dříve Kristek.

K dalším bodům programu bude patřit také báseň Otakara Štěpánka věnovaná Kristkovu domu a pocta Salvadoru Dalímu, za kterým Kristek jako mladík jezdíval a který ovlivnil jeho tvorbu.

Do osmi hodin večer si pak návštěvníci budou moci prohlédnout exteriér domu a schodištní asambláž nazvanou Hudební ursum složenou z reálných i surreálných nástrojů a procházející několika poschodími. Komentovaná prohlídka potrvá zhruba třicet minut.

Nový obraz Luby Kristka odhalí starosta městské části Brno-sever Martin Maleček. Akce se zúčastní i zahraniční hosté jako německý historik umění a bývalý ředitel městských muzeí v Bavorsku Hartfrid Neunzert nebo italská kurátorka a držitelka rakouského Čestného kříže za vědu a umění hraběnka Francesca Pilati.

„Politická současnost jasně ukazuje, jak moc je ohrožena svoboda, o kterou všichni lidé na tomto světě usilují. Samostatné akce jednotlivých států na vlastní pěst nejsou žádným přínosem a nadnárodní umělec Lubo Kristek představuje příkladnou tvorbu, která nás všechny vyzývá k přehodnocení našeho jednání. Vzdáváme hold umělci, který zasvětil svůj život porozumění lidem a který svou kreativitou inspiruje i nás,“ uvedl k osobnosti brněnského rodáka Neunzert.

Přestože je dům uměleckým dílem, slouží také k praktickému využití. Kromě manželů Kristkových jej obývají i další nájemníci. Podle slov jednoho z nich se jim tam žije dobře a zájem veřejnosti jim nevadí.

Festival nabídne také workshopy pro děti, prohlídky v angličtině, moderovanou diskuzi o veřejném prostoru v parku na Moravském náměstí, debaty v areálu Nové zbrojovky nebo vystoupení klarinetisty Martina Pelana v textilní továrně na Svitavském nábřeží známé také jako Dada Distrikt.

„O festival je každoročně velký zájem a místa s rezervacemi jsou často rezervovaná za několik málo minut, což nás motivuje k tomu, abychom rozšiřovali náš doprovodný program. Letos nebudou chybět akce pro děti, hudba nebo odborná diskuze o podobách a významu veřejného prostoru,“ vyjmenovala některé tipy kreativní ředitelka festivalu Lucie Pešl Šilerová.

Kromě rolí žen v brněnské architektuře se festival zabývá i tématem udržitelnosti v urbanismu. To je také příležitost nejen pro návštěvníky, jak se zapojit do projektu Open House Europe. Organizátoři budou do konce května přijímat fotky, videa, ale i obrazy nebo sochy, kterými budou lidé sdílet svůj pohled na téma Budování společné budoucnosti.

„Na webu jsou vedle celého programu a popisů jednotlivých uvedeny i podmínky účasti v celoevropské iniciativě, která hledá vzájemné porozumění mezi architekturou a životním prostředím. Díla, která vybere naše odborná porota, budeme prezentovat koncem roku zástupcům sítě Open House Europe v Lisabonu a pak i v dalších významných evropských městech a autory se budeme snažit vzít s sebou,“ popsala ředitelka Pešl Šilerová.