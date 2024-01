Umělá inteligence rozhodně není autonomním nástrojem, který ukáže na embryo a řekne, že toto je to správné nebo nejperspektivnější. Jedná se o nástroj, který našim specialistům pomáhá v laboratoři hodnotit to, na co lidská kapacita časově opravdu nestačí. Embryolog si může záznam v každém momentě otevřít a podívat se, co umělá inteligence říká, proč to říká, konfrontovat ji a informaci korigovat. Odborník musí vždy dokázat umělou inteligenci opravit, tu opravu posléze zahrne do svého kontinuálního učení. V dalším rozhodování už toho pak ví více. Je to obrovsky nápomocný prvek ve čtení záznamů o vývoji velkého množství embryí, které kultivujeme.

Dá se říct, že se jedná o šetrnější a časově úspornou metodu?

Časosběr je věc, kterou do umělé inteligence jako takové nepočítáme, spíše až hodnocení daných záznamů. Pak máme další proces, který také spadá do nástrojů umělé inteligence a to je takzvaný elektronický witnessing, tedy svědectví. Protože zpracováváme unikátní biologický a genetický materiál, musíme v laboratořích pracovat tak, aby nastala takzvaná kontrola čtyř očí. To znamená, že jeden embryolog pracuje a druhý odborník dělá svědectví. Musíme si být jisti, že skutečně jeden odborník bere do ruky spermie daného partnera, který patří k dané partnerce a že použijeme skutečně všechny identifikátory, abychom zaručili, že máme buňky správně u sebe, že jsou embrya přesně ta konkrétní, která patří danému páru a podobně.

Pokud používáme elektronické svědectví, jsou všechny tyto kroky zaručené elektronicky. Navíc se nám asi desetinásobně snižuje riziko chyby při zpracování a manipulaci s buňkami. I tohle je vlastně taková umělá inteligence. Ale pokud mluvíme o umělé inteligenci v reprodukční medicíně, máme spíše na mysli náš software, který používáme. Jmenuje se zkráceně Chloe, celým názvem Cultivating Human Life Through Optimal Embryos.

Tímto tedy proces zapojení umělé inteligence končí?

Výsledek umělé inteligence korigovaný specialistou je pouze částí našeho procesu. Výsledné informace dále spojujeme s výsledky preimplantačního genetického testování embryí a zapojujeme do našeho vlastního algoritmu, pomocí kterého sestavíme žebříček embryí a prioritizujeme ta embrya, která mají nejmenší rizika a nejvyšší šance. V dnešní době bohužel roste věk našich pacientů. A to celorepublikově i obecně v Evropě. Tyto páry mají nižší šance kvůli menšímu počtu embryí nebo mají embrya s četnějšími chromozomovými vadami. Proto je nutné populaci, která se přichází léčit, věnovat zvýšenou pozornost a používat efektivní nástroje tak, aby maximálně zvýšily šance pacientů na úspěch. A algoritmus nazvaný Magenta je pro tuto kategorii optimálním nástrojem.

Jedná se o software, který jste si záměrně vyvinuli sami?

Software Chloe je produktem izraelské společnosti a na kontinuálním vývoji se podílí mezinárodní tým, se kterým jsme v kontaktu. Základ tvoří izraelští vědci, embryologové a softwaroví specialisté. Zajímavé je to z toho důvodu, že má software certifikaci pro využití v medicíně a reprodukci. Zanedlouho má totiž vejít v platnost zákon o tom, že i softwary, které se používají k rozhodování o postupech u pacientů, musí být certifikované jako lékařské prostředky. A to i když se s nimi přímo nepracuje na těle nebo v těle pacienta.

Algoritmus Magenta je výsledkem kolektivní práce odborníků naší kliniky. Podílejí se na tom vědecko-výzkumná oddělení našich laboratoří a na molekulárně-genetické části tohoto algoritmu podáváme patentovou přihlášku. Magenta je označení purpurovo-červené barvy, kterou nelze přehlédnout, ale de facto je název anagramem a první část je odvozena od anglického výrazu pro lupu, tedy magnifier. Oproti dosavadním metodám vidíme vše skutečně jako pod virtuální lupou. Mění to zkrátka naše vidění. Osobně spolupracuji na vývoji této metody a je to směr, který prosazuji a kterým náš týmu vedu. U Magenty byla svedena slavná bitva během druhé italské války za nezávislost. A vývoj v reprodukční medicíně je také naší bitvou, kterou s týmem denně svádíme. Bitvou s neplodností.

Jak pacienti reagují na fakt, že jim jejich potíže pomáhá řešit umělá inteligence?

Vědí, že umělá inteligence není svrchovanou autoritou. O každém případu musí vždy rozhodnout kvalifikovaný odborník. Jedná se o velmi vzdělané specialisty, s embryi tedy nepracuje nikdo, kdo by neměl patřičnou kvalifikaci.

Je možné odhadnout, kolika párům již tento postup pomohl?

Software jsme začali využívat na podzim loňského roku. Měsíčně jsou to desítky párů, jejichž embrya pomocí umělé inteligence hodnotíme. Dobré je i to, že prostřednictvím umělé inteligence lze vidět do inkubátorů poboček naší kliniky, které jsou v jiném městě. Odborníci se tak mohou vyjadřovat i ke vzdáleným případům, a spolupracovat tak se svými kolegy na dálku. Umělá inteligence je dobrý nástroj zvyšující flexibilitu. Snažíme se pracovat tak, abychom do softwaru umělé inteligence dokázali zařadit všechna embrya, která se tam i v minulosti vyskytovala. Jinými slovy abychom poté mohli využít poznatky třeba u pacientů, kteří transfer embrya v minulosti měli, porodili dítě a chystají se k nám na další transfer.