Ze tří různých směrů si obyvatelé Svatobořic-Mistřína na Hodonínsku mohou vybrat pouze ten směřující na jih. Z jedné strany je omezuje oprava silnice II/422 na Kyjov, z druhé stavba kruhového objezdu za nedalekou Čejčí. „Rekonstrukce sice byly potřeba, ale načasování je nešťastné. Jsme odříznuti od světa,“ povzdychl si starosta Svatobořic-Mistřína Miroslav Veselý. Jihomoravany v létě omezují i další uzavírky. Na podzim ještě dalších patnáct nejspíš přibude.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Do Pohořelic objížďkou musí už několik týdnů obyvatelé Velkých Němčic na Břeclavsku. Dělníci na silnici II/381 opravují most. Hotový bude do konce roku. „Těším se, ale naštěstí tam tak často nejezdím. Můj hlavní směr je na Hustopeče,“ uvedl místní obyvatel Jiří Rozek.