Osmá oběť s koronavirem na jihu Moravy. Počet nakažených stoupl za den o 11 lidí

Na jižní Moravě zemřel podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví další člověk z věkové skupiny do 49 let. Počet obětí nemoci Covid-19 se tak oproti čtvrtku zvýšil ze sedmi na osm. Nemocných koronavirem je v kraji už 335, ve čtvrtek jich bylo o jedenáct méně. Vyplývá to ze statistiky ministerstva zdravotnictví k půl šesté večer.

Odběrové místo pro testy na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta