Podle soudu kvůli Doležalově pochybení. V podzemí jim totiž dělal průvodce. „Obžaloba mě označila za organizátora akce a obvinila z porušení báňských předpisů a bezpečnosti práce. Přitom exkurzi do podzemí organizovala CK Rajbas a měla mít účastníky akce pojištěné. Soud mne shledal vinným z porušení obecné prevenční povinnosti dle občanského zákoníku. S pojišťovnami se budu snažit dohodnout mimosoudně,“ řekl Deníku Rovnost muž.

Od soudu odešel s podmínkou. S odvoláním neuspěl ani u Nejvyššího soudu ani při ústavní stížnosti. Dodal, že ho celá záležitost mrzí a je mu postižených líto, ale vinu necítí. „Trvám na tom, že jsem nic nezanedbal. Všechny jsem proškolil a proč jeden z turistů spadl ze žebříku v místech, kde se dá pohodlně zády opřít, nechápu. Nechápe to vlastně nikdo, kdo jeskyni zná. U soudu padlo, že se účastníci exkurze měli na žebříku jistit. Prošlo tudy přes čtyři tisíce lidí. Skautů, outdoorových nadšenců i speleologů. A nikdy se nikomu nic nestalo,“ dodal.

Jednatel CK Rajbas Jan Odehnal se už nechtěl k celé záležitosti vracet. „Nebudu to komentovat,“ řekl.

Transparentní účet najdete ZDE.

Přes jedenáct tisíc korun Doležalovi na účet poslali například dobrovolní strážci přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. „S jeho vyjádřením se plně ztotožňujeme. Jeskyni Lopač a místo nehody známe. Chceme otci od rodiny pomoci splnit vymáhané nároky pojišťoven,“ uvedl za strážce Antonín Tůma.

K úrazu turistů došlo před třemi lety při exkurzi do běžně nepřístupných podzemních prostor. V úzké šachtě, kterou se do jeskyně Nový Lopač vstupuje a zároveň vylézá na povrch, se zřítil jeden z účastníků výpravy ze žebříku. Spadl do hloubky asi třiceti metrů a při pádu zranil další turisty pod sebou. Se středně těžkými zraněními skončili v nemocnici.