Boleradický výtisk je z roku 1560 a do majetku městyse se dostal teprve nedávno. Deník Rovnost měl v pátek exkluzivní možnost v něm zalistovat. „Jde o druhé vydání. Získali jsme je darem od jednoho bývalého obyvatele, který v sedmdesátých letech dvacátého století emigroval do Německa. Údajně ji našel před lety na půdě,“ řekl boleradický starosta Antonín Vejvančický.

Představitelé městyse bibli nechali podrobit průzkumu v okresním archivu v Mikulově. Kniha byla podle Vejvančického prokazatelně v Boleradicích. „Je v ní několik poznámek napříč staletími, které popisují události spojené přímo s Boleradicemi,“ těší starostu.

Je přesvědčený, že se bible řadí mezi nejvýznamnější písemné památky městyse. Zřejmě po první doložené zmínce o Boleradicích z roku 1141 v listině biskupa Zdíka.

Zůstane v archivu

V neděli Boleradičtí bibli poprvé představí obyvatelům na zahájení výstavy k 120. výročí úmrtí faráře Filipa Toufara, jenž v městyse zanechal výraznou stopu. „Objevují se i hlasy, že bychom ji měli mít ve vitríně a vystavovat. Nicméně můj názor je takový, že kniha by měla být na odpovídajícím místě. To znamená v okresním archivu, kde se o ni řádně postarají a bude v bezpečí,“ zmínil starosta.

Souhlasí s tím například Jan Koráb, jenž je z bible nadšený. „Žasnu a jsem nesmírně vděčný za to, že se bible dostala zpátky do Boleradic. Opravdu by měla být uchována tam, kde bude důkladně zabezpečená. Nikdy tady nebudeme mít takové podmínky jako má okresní archiv. To znamená stálou teplotu, zabezpečení proti požáru, proti krádeži,“ uvedl.

V mikulovském archivu bude dílo patřit k nejvzácnějším materiálům. „Zřejmě byla uložená v dobrém prostředí, kde nezatékalo. Vazba se nerozpadla. Není potřeba žádný restaurátorský zásah,“ pochvaloval si ředitel archivu Miroslav Svoboda.

Výtisků této bible se podle něj do nynější doby moc nedochovalo. „Ze šestnáctého století máme v naší sbírce úřední dokumenty, ale z neúředních věcí je jediná," podotkl Svoboda.

Svoboda ocenil, že Boleradičtí zvolili úschovu bible právě v archivu. „Není problém ji půjčit, když budou potřebovat. Navíc jsme knihu nechali zdigitalizovat, takže mají k dispozici kopii," doplnil ředitel archivu.