Zasněžené parkoviště před jeskyní Výpustek je v sobotu dopoledne plné aut. A další přijíždějí. Děti staví sněhuláky a koulují se. Rodiče zatím stojí frontu na vstupenky. V jeskyni nedaleko Křtin na Blanensku se to o víkendu před Mikulášem tradičně hemží čerty.

Jeskyni Výpustek nedaleko Křtin na Blanensku ovládly o víkendu tradiční mikulášské prohlídky s čerty. | Video: Deník/Jan Charvát

Průvodci a zároveň ochotníci z divadelního spolku Křový tam chystají kostýmované prohlídky Ďábelský Výpustek pravidelně už dvanáct let. „Děkujeme, že jste se na nás přišli opět podívat a nezklamali jste. I když to teď není jednoduché. Jen, prosím, kdo máte baterky, tak nesviťte čertům do očí. Nemají to rádi a zlobili by se,“ vítá další výpravu před vstupem do jeskyně průvodkyně Věra Šebelová.