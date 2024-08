/FOTO, VIDEO/ Kvůli alkoholu ztratil kontrolu nad svým životem. Nyní čtyřiatřicetiletý zpěvák kapely Nebe Petr Harazin sdílí svůj příběh prostřednictvím jihomoravského projektu Nessuno, který upozorňuje právě na problémy závislostí. „Pít jsem začal těsně před svými osmnáctými narozeninami. Cítil jsem zvýšené sebevědomí. Do pocitu opilosti jsem se zamiloval a byla to láska na první pohled,“ vypráví Harazin.

Navíc se v té době rozváděly jeho rodiče, a neměl tak nad sebou kontrolu. „Od začátku jsem dělal vše proto, abych se do odmašťovny jednou podíval,“ vzpomíná.

Do protialkoholní léčebny se nakonec dostal v devětadvaceti letech. „Bylo to na popud přátel a mojí rodiny. Primárně to byli kluci z kapely, co mi slibovali, že mě tam dostanou, ať je to bude stát cokoli. Šel jsem s absolutním pocitem, že tam nepatřím,“ říká.

Alkohol byl pro něj zprvu zábava. „Po letech to však už bylo zapíjení dílčích neúspěchů. Místo toho, abych na sobě pracoval, brečel jsem u piva. Právě pivo jsem pil z osmadevadesáti procent. Myslím, že je jedno, jestli člověk pije tvrdý alkohol, pivo, víno nebo zelenou. Důležitá je ta látka a stav, do kterého nás alkohol dokáže dostat,“ uvažuje hudebník.

Ztrácel pojem o normálním životě

V té době už hrál v kapele. Na koncertech se neopíjel, ale něco jiného byly afterparty, na kterých trávil čas do rána. Probouzel se se po dvou, třech hodinách spánku s vědomím, že ho čekají další koncerty. „Stalo se mi, že jsem pak stál na pódiu a v první písničce jsem zjistil, že nedokážu zazpívat refrén a přitom mě čeká hodina zpívání,“ vzpomíná na nepříjemné okamžiky.

Dle svých slov ztrácel soudnost a pojem o normálním životě. „Kdyby nepřišel zásah od přátel a rodiny, nenašel bych odvahu k zavolání do psychiatrické nemocnice v Opavě. Měl jsem nastoupit za měsíc, to čekání byla čirá deprese,“ popisuje Harazín.

Zlomovým okamžikem byl moment, kdy na opavské jipce viděl na přímo, jaké následky může mít alkohol na lidské tělo. „Muž tam ležel s modrýma rukama a nohama vytřepaný na posteli. Nesl jsem mu čaj a on na mě vybalil, abych mu přinesl slivovici a dvanáctku. Říkal jsem si, co dokáže chlast s člověkem udělat a že bych měl aspoň zkusit cestu abstinujícího alkoholika. Byly to tři týdny po zahájení léčky,“ shrnuje Harazin.

Když se alkoholu skoro dva měsíce nedotkl, tak zjistil, že spí jinak, přemýšlí jinak a cítí se skvěle. Při léčbě se seznamoval s příběhy dalších lidí a pomáhaly mu i terapie s odborníky.

Byl nepříjemný a výbušný

Sám přitom nebyl kvůli alkoholu hospitalizovaný, ale když to s ním přehnal, někdy se probouzel s modřinami po celém těle, které do pár hodin mizely. Problémy měl zvláště s pamětí. „Usínal jsem v hospodě a probouzej jsem se třeba ve tři, ve čtyři hodiny ráno, kdy byla prázdná. Budil jsem se ve stavech, kdy jsem nebyl schopný říct, co se stalo, kde jsem byl a co jsem dělal,“ vyjmenovává.

Negativní energii přenášel na své okolí. Byl nepříjemný na každého, kdo ho s konzumací alkoholu konfrontoval. „Byl jsem výbušný. Za volantem mě jakákoliv prkotina vytočila k nepříčetnosti,“ doplňuje Harazin.

I když před řízením nikdy přímo nepil, za volant někdy přesto usedal, když rozhodně nebyl čistý. „Dostal jsem se do situací, kdy jsem mohl způsobit nějakou vážnou nehodu. Platil jsem na pokutách,“ vzpomíná hudebník.

Připomíná také, jak se u něj užívání alkoholu postupně stupňovalo. Nejdříve pil jednou týdně, pak dvakrát, později třikrát. „Ve svých sedmadvaceti letech jsem už pil pětadvacet až osmadvacet dní v měsíci. Každý den, kdy jsem se nedotkl alkoholu, byl jen odpočítáváním vteřin do dne, kdy se můžu zase napít. Přijde mi smutné, jak se člověk může dostat do situace, kdy si nedokáže bez alkoholu život představit,“ bilancuje.

Plánuje si aktivity

Myšlenka, že by se znovu napil, je pro něj absolutně nepřijatelná. Zmiňuje přitom alkoholiky, kteří tak do starých návyků dřív nebo později upadli znovu.

„Naučil jsem se naplánovat si život a vymyslet si takové aktivity, co mě od alkoholu dostanou dál. Mám také rodinu, o kterou se musím postarat,“ zdůrazňuje Harazin a vyzdvihuje důležitost správného zázemí a podporu přátel.

Závislost na alkoholu je podle něj nebezpečná jako u tvrdých drog. „Na rozdíl od nich však vzniká roky. Uběhne tak dlouhá doba, než si můžete říct, jestli už jste alkoholik. Vždycky ale existuje spousta druhů pomoci v podobě doléčovacích aktivit, anonymních alkoholiků nebo třeba Modrého kříže, který jsem dva roky navštěvoval,“ vysvětluje hudebník.

V léčebně potkal dle svých slov jak mladé kluky, tak i muže přes sedmdesát let. Někteří žijí spokojený život, ale litují, že pomoc neobjevili dříve. „Pokud cítíte, že jste na rozcestí a potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na Nessuno,“ uzavírá Petr Harazin.