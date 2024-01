Celostátní výbor KDU-ČSL minulý týden v tajném hlasování podpořil Mariana Jurečku jako předsedu strany i jako ministra. Výbor tak reagoval na kritiku Jurečky poté, co jednadvacátého prosince loňského roku pokračoval na ministerstvu práce a sociálních věcí vánoční večírek i přes tragické události na Filozofické fakultě.

Petr Hladík je místopředsedou KDU-ČSL a března 2023 ministrem životního prostředí. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Českobudějovická buňka KDU-ČSL ale požaduje co možná nejrychlejší svolání stranického sjezdu, kde se bude hlasovat o novém vedení. K situaci ve straně se v pondělí na tiskové konferenci lidovců v Brně vyjádřil ministr životního prostředí Petr Hladík.

KDU-ČSL má letos svůj řádný volební sjezd zatím naplánovaný na říjen. Na něm si strana zvolí své vedení. „Předpokládám, že se svolá širší vedení strany, abychom se pobavili, jestli termín ponecháme, nebo bude sjezd už na jaře. Zatím tady máme podnět jednoho okresu, zda to bude většinový názor nebo ne, se ukáže. Já osobně nemám s dřívějším termínem problém," uvedl Hladík.

Podzimní termín sjezdu má podle Hladíka tu výhodu, že bude až po evropských, krajských a senátních volbách. „Budou tady případně noví politici, kteří nově uspějí a budeme moci volby vyhodnocovat. Jarní sjezd zase znamená, že by nové nebo staronové vedení mělo více času stranu připravit k řádným parlamentním volbám," vysvětlil Hladík.

Zda bude Jurečka na volebním sjezdu strany obhajovat svou pozici předsedy strany, lidovci zatím neví. „Pokud by ji neobhajoval, tak jako místopředseda strany a ministr této vlády bych svou kandidaturu zvážil," připustil Hladík.

Pochybení Mariana Jurečky vnímá Hladík spíše jako osobní než politické. „Je to samozřejmě záležitost, která není pozitivní. On prostě udělal chybu, uvědomil si ji a omluvil se za ni. To si myslím, že je správné, je to chlapské a nesouvisí to s řízením KDU-ČSL ani s řízením ministerstva," podotknul Hladík.

O setrvání Jurečky ve funkci hlasovali lidovci minulé úterý na celostátním výboru tajnou volbou. Celostátní výbor tvoří devětatřicet členů, z třiceti přítomných pro Jurečku hlasovalo pětadvacet. „Je to tajná volba, ale nemám problém svůj postoj prozradit. Já jsem hlasoval pro to, abychom panu Jurečkovi dali důvěru," objasnil Hladík.

Z kritiky, která se nyní na Jurečku snáší mimo jiné i na sociálních sítích, Hladík nevyvozuje žádné závěry o případné podpoře strany ve volbách. „Na jeho hlavu se snáší kritika dokonce i za kde co jiného, to je jeden z rysů české politiky. Řada lidí, kteří na sociálních sítích takto reagují, nejsou příznivci naší strany," řekl Hladík.

Jurečkova kauza podle Hladíka neovlivnila ani spolupráci v koalici SPOLU. „Spolupráce s kolegy z ODS a TOP09 je velmi dobrá a funguje. I v Jihomoravském kraji budeme kandidovat pod značkou SPOLU. Je potřeba v současné politické situaci spíše síly spojovat než je tříštit," poznamenal Hladík.

Na tiskovkou konferenci Lidovců v Brně měl v pondělí původně přijít i Jurečka. Na poslední chvíli se ale kvůli změně svého programu omluvil.