Bez registrace. Očkování lidí starších osmdesáti let přímo v místě jejich bydliště nabízí jako možnost Jihomoravský kraj ve spolupráci s představiteli obcí a praktickými lékaři. Má se brzy rozjet na celé jižní Moravě. Pilotní zkouška se uskutečnila ve středu právě v Těšanech. „My jsme chlapi očkovaní satanem, my už přece něco zastanem,“ popěvovali si Dudek a Liška.

Důchodce obvolávali s instrukcemi zaměstnanci obce i přímo starosta. „Když mi paní úřednice zavolala, řekl jsem jí, že chci být první na řadě,“ usmál se před zdravotním střediskem dvaaosmdesátiletý Dudek.

Celkem mělo být ve vesnici s přibližně 1300 obyvateli naočkováno 46 seniorů, tedy většina ze všech místních starších osmdesáti let. Tři lidé o vakcínu neměli zájem. „Je to dobře zorganizované. Neměl bych problém kvůli očkování někam přijet autem. Za volantem se cítím jistější než na nohách, ale mnoha dalším to očkování přímo v místě určitě usnadní,“ pověděl.

Alergie na špatné lidi

Očkování odstartovalo v osm ráno. Zájemci dorazili dopoledne ve třech vlnách. Lidé vyplnili na chodbě střediska krátký dotazník, přešli do čekárny a poté chodili postupně do ordinace. „Ani jsme dlouho nečekali. Paní doktorka se mě ptala na alergii, tak jsem jí řekl, že ji mám jen na špatný lidi,“ šprýmoval Dudek. Termín druhé dávky vakcíny Těšanským opět sdělí zaměstnanci obecního úřadu.

Dudek se spolu s manželkou starají o těšanskou barokní kovárnu. Je to muzeum starých řemesel. „Teď jsme zavření. Už ať ta pandemie skončí a sejdeme se tam. Přijeďte!“ pozval Dudek.

Oldřicha Turka doprovodila do ordinace jeho dcera Dana. „Máme to trošku dál, ale neváhali jsme. Proběhlo to v pohodě, za pár minut jsme byli venku. Chvilku jsme ještě raději poseděli v čekárně, ale vypadá to, že není žádný problém. A sestřička i paní doktorka byly moc hodné,“ uvedla žena. Vakcíny přímo v injekčních stříkačkách připravila Fakultní nemocnice Brno. Není tak zapotřebí další manipulace laborantky.

Pilotní očkování v Těšanech bylo podle hejtmana Jana Grolicha ukázkou toho, jak chce Jihomoravského kraje řešit místní očkování starších důchodců. „Starostové i praktičtí lékaři jsou na to připravení. Projekt ale můžeme naplno spustit, až budeme mít dostatek vakcín. Je totiž také nutné počítat s druhou dávkou, aby to mělo smysl,“ sdělil hejtman s tím, že vakcín je momentálně nedostatek a problém může trvat i dva týdny.

Podle plánu má být akce v dohodnuté obci vždy jednodenní a trvat kolem šesti hodin. Podle kraje byl o místní očkování v oslovených obcích velký zájem. Známé prostředí může více motivovat k očkování také podle těšanského starosty Miroslava Zborovského. „Být naočkován bez registrace v místním zdravotním středisku je nejlepší cesta. Když jsem se bavil s našimi seniory, mnozí měli hrůzu z registrace a cestování," řekl starosta.