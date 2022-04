Letošní jubilejní desátý ročník plesu plánovali organizátoři uspořádat původně v lednu, později jej přesunuli na květen. Zatímco loňské veselí překazila pandemie koronaviru, tentokrát se pořadatelé potýkali se zastavením obchodu v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajinu. „Už to vypadalo, že frustrující období je za námi a začali jsme začali připravovat plesovou událost roku. Těšili jsme se na opětovné shledání se známými tvářemi po dvou letech, stejně tak jsme chtěli předvést to nejlepší, co umíme, tvářím novým. Za současné situace nejsme schopni ples naplnit a uskutečnit ho právě takový, jaký se očekává,“ přiznali za pořadatelský tým Bedřich Snášel s Tomášem Pakostou.