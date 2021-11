O víkendu se neuskuteční ani oblíbená akce Gulášovka v Miroslavi na Znojemsku v režii tamních fotbalistů. „Za současných podmínek a nařízení vlády není v našich silách zajistit bezproblémový průběh akce a být za ni odpovědní. Situace není dobrá. Navíc zájem ze strany lidí začal v posledních dnech ve velkém opadat. Mají obavy a začali vracet vstupenky zakoupené v předprodeji,“ okomentoval zrušení akce jeden z členů pořadatelského týmu, který si nepřál zveřejnit jméno. Běžně na tamní akci přišlo do kulturního domu až několik set lidí.

Podobně se začíná v kraji smrákat i nad plesovou sezonou, která podle všeho bude mít kvůli epidemii koronaviru stopku další rok. V kalendáři kulturních domů sice zatím ještě figurují, ale postupně je organizátoři ruší.

Kulturní dům v Drnovicích na Vyškovsku zničil před časem rozsáhlý požár. Po nákladné rekonstrukci se tam zatím ještě na plesích netančilo. „Loňskou sezonu plesů stopl covid. Zatím jich máme postupně od ledna naplánovaných pět a dva koncerty. Situace se nyní těžko odhaduje. V tuto chvíli počítáme, že budou, ale to se může velmi rychle změnit. Zatím nám pořadatelé zrušili jeden ples,“ řekla v úterý drnovická úřednice Kateřina Hédlová, která má pronájem tamního kulturního domu na starosti.

V blanenském Dělnickém domě zatím v posledních dnech evidují jeden zrušený ples a vánoční večírek. V okolních obcích se však plesy tamních spolků ruší ve velkém. Jako například mezi myslivci. Zrušený je například ples v bořitovské sokolovně, který pořádal myslivecký spolek ze sousední Černé Hory. Měl se konat v únoru. „Za současných podmínek je pro nás pořádání plesu nereálné. Musíme nachystat velké množství zvěřiny a kdo by na ni přišel? Ženské se nalíčí, načančají, a pak by se tam měly pohybovat v rouškách? To je totální nesmysl. Samozřejmě je to pro nás velká ztráta, protože výtěžek z plesu šel na naši spolkovou činnost,“ poznamenal člen černohorského mysliveckého spolku Jaroslav Zelený.

Vrásky na čele má v těchto dnech také promotér Tomáš Opluštil, který na jihu Moravy pořádá koncerty a motosrazy. Předprodeje vstupenek jsou podle něj aktuálně velmi mizerné. A to nejen kvůli epidemii koronaviru. „Všechno se zdražilo. Energie brutálně. Palivo, potraviny a služby výrazně podražily. Podle mě teď spousta lidí kulturu vůbec neřeší a snaží se vyžít. Plány na příští rok mám velké, ale těžko se o nich teď mluví. Na pořádání velkých akcí teď prostě nejsou podmínky,“ řekl Deníku.

Zklamaní budou také účastníci mezinárodního běhu Hodonín – Holíč – Skalica. Letos se měl v sobotu 11. prosince běžet jubilejní třicátý ročník. „Na základě vývoje epidemiologické situace v České republice a na Slovensku jsme se společně dohodli na tom, že se letos akce neuskuteční,“ informovali s předstihem organizátoři tradičního běhu.