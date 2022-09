Zavedení kontrol na hranicích proto oslovení představitelé obcí na Břeclavsku vítají. Mají začít v noci na čtvrtek. „Lidé začínají být nervózní. Chtěli jsme psát i dopis ministru vnitra. I součinnost policie by mohla být lepší, často nás ani na zadržení či na černé skládky neupozorní. Běženci často sedí uprostřed obce, což naše obyvatele znepokojuje. Neví, co se děje a já jejich obavám rozumím," řekl Tesařík.

Černé skládky vznikly také na území Moravského Žižkova. „Museli jsme je na vlastní náklady zlikvidovat. Rozhodně jsem pro kontroly na hranicích. Ocenil bych i lepší komunikaci ze strany policie," sdělil žižkovský starosta Josef Osička.

Břeclavský starosta Svatopluk Pěček má podobné zkušenosti jako Tesařík. „Někteří obyvatelé jsou nervózní, když po městě chodí celé skupinky lidí. Nápor uprchlíků narůstá. Jsme v součinnosti s republikovou policií," poznamenal.

Obnova kontrol na jihomoravských hranicích: od čtvrtka se Slovenskem

Podobně vyhrocená situace ve městě jako při migrační vlně v roce 2015 však podle Pěčka zatím zdaleka není. Tehdy negativní reakci vyvolala především stavba stanového tábora v místě nynější věznice v Poštorné, ten nakonec zůstal po celou dobu osiřelý.

Nyní policisté po zajištění převážejí nelegální migranty do registračního místa, které sídlí v budově okresního ředitelství policie v Břeclavi. Tam policisté provádějí s cizinci registrační úkony, jako je ověření totožnosti, otisky prstů nebo fotografování. „Pokud kapacitně břeclavské registrační místo nestačí, vozíme migranty na pracoviště cizinecké policie do jiných krajů, především pak do registračního místa v Holešově," informoval policejní mluvčí Petr Vala.

Podle Pěčka se běženci před policisty nijak neschovávají, ani neutíkají. Naopak na ně někteří dokonce mávají. „Spíše jsou případy, že utíkají převaděči, protože jim hrozí vězení," doplnil Pěček.

Noční honička na Hodonínsku skončila pro převaděče u Bzence. Vystopoval ho pes

První žena Hustopečí Hana Potměšilová zmínila, že obyvatelé objevili jednu skupinu migrantů v tamních mandloňových sadech. „Přivolali jsme policii, která si běžence odvezla. Kontroly na hranicích jsou na místě. Problém by se měl zachytit v počátku, než potom nahánět dodávky na dálnici," míní Potměšilová.

Pěček zmínil také případ, který se stal jeho kolegovi starostovi v nedalekém Hlohovci. Přítomnost určité skupiny lidí v obci vyvolala v srpnu obavy u některých obyvatel. Nakonec musel hlohovecký starosta na sociálních sítích vysvětlovat, že se nejedná o uprchlíky, ale o pracovníky společnosti Otis z Indie, kteří jsou v Hlohovci ubytovaní. „Prosím tedy o pochopení celé věci a zdržení se nesnášenlivých výpadů a rozsévání nenávisti, jak proti těmto lidem, tak proti mně samotnému, kdy jsem byl osočen, že jsem do Hlohovce tyto lidi přivedl, což je nesmysl," napsal Jaroslav Hajda na facebooku.

Ve čtvrtek po půlnoci začali policisté a celnici kontrolovat hranice se Slovenskem. Podívejte se do naší fotogalerie

Tvrdonickému starostovi Tesaříkovi přijde zvláštní, že se v drtivém množství případů jedná až o dvacetičlenné skupiny mladých mužů ve věku od sedmnácti do pětatřiceti let, nikoliv o rodiny s dětmi. „Situaci řešíme i s okolními obcemi, například s městem Lanžhot a jejím starostou Ladislavem Strakou," zmínil Tesařík.

Čísla zadržených běženců jsou rekordní i ve srovnání s migrační krizí z roku 2015. Policisté na jihu Moravy jenom od začátku měsíce do 25. září zajistili celkem 4867 migrantů a dvaatřicet převaděčů. Přitom za celý rok 2021 bylo zajištěno celkem 483 běženců. „Za dobu migrační krize jsme nepřijali oznámení o protiprávním jednání v podobě majetkové či násilné trestné činnosti," doplnil Vala.

Statistiky na jihu Moravy:



Od 1.1.2022 do dne 25. září 2022 bylo zajištěno celkem 8.241 migrantů.



Od 1.9.2022 do dne 25. září 2022 bylo zajištěno celkem 4.867 migrantů.



Od 1.1.2022 do dne 25. září 2022 bylo zadrženo celkem 65 převaděčů.



Od 1.9.2022 do dne 25. září 2022 bylo zadrženo celkem 32 převaděčů.



Za rok 2021 bylo zajištěno celkem 483 migrantů.

MICHAL HRABAL

MARIE BRÝŽOVÁ