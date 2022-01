Nenechal si ji ujít třeba Peter Dermek z nedalekého Holíča. S kamarády dorazil na javornickou sjezdovku dokonce poprvé. „Máme to sem asi nejblíž. Věděli jsme, že sjezdovku zasněžují, tak jsme ji přijeli vyzkoušet,“ svěřil se slovenský snowboardista.

S dětmi do bělokarpatského lyžařského střediska zavítala také Andrea Holubíková. „Jezdíváme sem často, ale letos jsme tu poprvé. Je to tady skvělé a máme to za humny. Děti zítra odjíždějí se školou na hory, takže si potřebují vyzkoušet lyže, a k tomu je zdejší kopec ideální. Navíc tady pro přípravu sjezdovky dělají maximum,“ řekla Veličanka.

Přitom lyžařský spolek musel na polovinu ledna nachystat zcela nový sníh. Předchozí ze svahu sebrala obleva. Znovu tak se mohla javornická sjezdovku otevřít až v pátek. „Oproti jiným areálům jsme trochu v nevýhodě. Máme totiž tichá děla, která mají zhruba poloviční produkci než normální, takže nám zasněžování trvá sedm, osm dní,“ přiblížil prezident Sportovního klubu lyžování Veselí nad Moravou Luboš Žák.

Tichá děla používají kvůli nižšímu hluku s ohledem na ty, co v okolí bydlí i přírodu. Zasněžovat ale mohou až teplota venku klesne pod nulu na dva až tři stupně.

Šéf oddílu také změny mezi návštěvníky areálu. V poslední době totiž do něj přijíždějí především lyžaři z okolí, tedy jak z Moravy, tak stále více ze Slovenska. „Dříve u nás lyžovali i hosté ze Zlína, Bratislavy či Znojma, kteří se ubytovávali v blízkém hotelu a penzionech. Jenže na ubytovacích možnostech se podepsala omezení z posledních dvou let,“ přiblížil Žák.

Připomněl, že skiareál funguje přibližně v dnešní podobě patnáct až dvacet let. Jeho minulost sahá ale až k roku 1967. Jak doplnil, lyžaři se tradičně u sjezdovky také rádi posilní. Zná tak i pořadí toho nejoblíbenějšího. „Samozřejmě největší zájem je o párek v rohlíku, potom bramborák a hranolky,“ přiblížil chutě u sněhu Žák.V sobotu byly v provozu dva vleky, třetí by členové lyžařského klubu rádi ve spodní části sjezdovky rozjeli v nejbližší době.