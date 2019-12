„Natáčení jsem si náramně užil. Bylo to perfektní, příjemné prostředí a navíc s pohodovou partou lidí. Všichni byli bezva,“ říká Krupa, který příští rok v březnu oslaví pětaosmdesát let.

Fyzičku a hlavně postavu by mu přitom mohl závidět leckterý čtyřicátník. Aby ne. Vždyť Josef Krupa se bezmála půl století věnuje kulturistice. V posilovně cvičí pořád. V minulosti závodil ve veteránských kategoriích. „Ještě ale neházím flintu do žita. Pokud vyhlásí kategorii nad devadesát let, tak se na pódium vrátím,“ vtipkuje.

Na natáčení reklamy se dostal přes konkurz. Se stejným týmem už prý v minulosti reklamu točil. „Jsou to mladí borci a jejich práce se mi líbí. Že si mě vybrali? Splnil jsem poměrně náročné podmínky výběru. Asi jsem byl jediný děda v okolí, který se nebál jízdy na tobogánu na raftu a měl dobrou fyzičku. Přece jen točilo se to v poměrně vysoké rychlosti. Babička měla doma trošku strach a čekala, že dorazí úmrtní list. Ale nic takového se nestalo. Přijel jsem v pořádku,“ směje se Krupa.

Ohlasy na reklamu už v okolí zaznamenal. „Volalo několik lidí. Reklama se mi moc líbí. Člověka by ostatní neměli v důchodovém věku odepisovat, ani on sám. Já osobně se snažím celý život hýbat a být aktivní. Má to blahodárný účinek nejen na tělo, ale také na mysl,“ dodává.

Reklama se moc líbí například Zdeňkovi Kolmačkovi z Blanska. „Tak tohle je skvělé. Pepíno nemá chybu. Jednak vynikající kulturista, trenér, člověk a také herec. V Lažánkách by mu měli postavit sochu za jeho práci, co zde pro sport, a to nejen kulturistický, vykonal,“ okomentoval muž reklamu na sociální síti.