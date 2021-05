Příběh znovuzrození křehkých zelených výhonů, chutnajících po hrášku, zvaných také špargl, začal vtipně právě v kuchyni rakouských aristokratů. "Ještě před šesti lety jsem vařila pro hraběnku Šternberkovou, provdanou za hraběte Hardegga. Chřest měli vždy v oblibě, mně také chutnal. Tak jsem si řekla, že ho zkusím zasázet doma. Jenže z toho byl hned hektar," odkryla začátky Eva Bártová, zakladatelka rodinné farmy Hrabětický chřest.

Než se dočkala první úrody, trvalo to tři roky. Teď s ohnutými zády a ostrým nožíkem v ruce opatrně vybírala na poli v chráněném území blízko řeky Dyje ty nejhezčí kousky. S ní další ženy. "Musí mít sedmadvacet centimetrů a být rovný. O mladé výhony přitom nesmíme zavadit, jinak by se zkroutily. V prvních dnech jsme sklízeli kolem třiceti kilo, teď se blížíme k asi sto padesáti. Tak to potrvá zhruba dva měsíce," přiblížila pěstitelka.

Hrabětičtí jsou jediní na celé Moravě, kteří pěstování kdysi slavné pochoutky obnovili. Druhý výrobce je až v Čechách na Mělnicku. "Lidé si mohou chřest koupit přímo u nás v Hraběticích nebo na Zelném rynku v Brně, kde jsme ho začali prodávat. Ohlasy jsou velké, lidé poznávají, jak chutná pravý čerstvý chřest, který není z dovozu," vyzdvihl syn Bártové Vítězslav, který se ujal obchodu.

Právě na Zelném trhu objevil chřest z Hrabětic i šéfkuchař zážitkové restaurace Vallmo v Praze Martin Makovička. "Hned mě okouzlil, je to jeden z nejlepších chřestů, který jsem kdy jedl. Je sladký, výrazný, souměrný. Už jsme se dohodli na dodávkách," netajil se.

Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Kristýně Harychové z Hrabětic se zamlouvá i to, že je bio. "Bártovi nepoužívají žádné chemické přípravky, protože chřest pěstují v chráněném území. Připravuji ho podle receptu rodiny s holandskou omáčkou, dobrá je i polévka nebo rizoto. A je skvělý i na redukční dietu, navíc čistí krev," ocenila mladá žena.

Otec Jaroslav Bárta, který zajišťuje na farmě chod techniky upozornil i na další účinky zeleniny. "Až chlapi zjistí, jaké je to afrodisiakum, budou ho chtít po kilech," odlehčil pobaveně.

Unikátní pochoutka proslavila kdysi Ivančice na Brněnsku, odkud putovala i na císařský dvůr ve Vídni. Tamní chřest byl podle historických pramenů ve světě dokonce slavnější než plzeňské pivo, pochutnávala si na něm císařovna Sissi. Nyní se tam tradice udržuje jen symbolicky a na proslulé Chřestové slavnosti organizátoři surovinu dováží. "Jezdívali jsme ještě za totality do Ivančic ke známým. Vybavuji si, jak měli doma velký hrnec přikrytý víkem, v kterém pěstovali bílý chřest. To bylo v tehdejších rodinách celkem běžné," zavzpomínal Oldřich Potůček z brněnských Židenic.

Hrabětický chřest

- Rodina Bártova začala pěstovat chřest před šesti lety.

- Na první úrodu čekala tři roky, to je obvyklá doba.

- Na ploše 1,3 hektarů v chráněné krajinné oblasti u řeky Dyje nepoužívá pesticidy.

- Jsou jediní na Moravě.

- Zelený chřest chutná po hrášku, jí se od špičky, která je nejcennější.

- Chutný je syrový nebo lehce dušený s holandskou omáčkou i se slaninou.

- Čistí ledviny, játra a je doporučován jako afrodisiakum