Pod Brnem se ukrývá poklad. Nejde o zlaté mince nebo truhlu plnou drahokamů, ale o unikátní prostory. Na prohlídky brněnského podzemí míří každoročně tisíce lidí. Letos se podle aktuálních plánů brněnského Turistického informačního centra zájemci zřejmě podívají do dalších míst. Mimo jiné nahlédnou do unikátních vodojemů pod Žlutým kopcem.

Přestože jednání centra a vedení města jsou teprve na začátku, podle slov ředitelky centra Jany Janulíkové existuje možnost, že se lidé do vodojemů podívají už letos na jaře. „Aktuálně jednáme o svěření objektu turistickému informačnímu centru a připravujeme ideovou studii, jak prostory využít. V první fázi je chceme otevřít filmařům, kteří o ně mají velký zájem,“ nastínila plány Janulíková.

Brněnská filmová kancelář už začala s obesíláním filmových štábů, které by tam hned po svěření objektu mohli točit. „O prostory měli v minulosti zájem tvůrci filmů Spiderman nebo Carnival Row, nevyhovoval jim ale vstup do objektu,“ uvedla vedoucí brněnské filmové kanceláře Ivana Košuličová.

Podobný problém od loňského podzimu odpadl. „Cesta po žebříku byla mnohdy nebezpečná a problematická. Město proto nechalo vybudovat vstup, výstup a pomocný výstup,“ informoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Vodojemy pod Žlutým kopcem jsou i podle odborníků pokladem, historický vodojem je dokonce kulturní památkou. „Čtyři vodojemy jsou naprostý unikát. Do roku 1997 sloužily jako zásobárna vody pro celé Brno, teď jsou úplně prázdné. Mně připomínají slavné istanbulské vodojemy, které jsou jedním z hlavních lákadel tureckého hlavního města,“ zmínil již dříve v rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda.

Turistické centrum má s prostory velké plány. „Máme množství nápadů, vodojemy jsou úžasným magickým místem a ideálně jej chceme využívat pro různé typy činností, kulturních, možná i sportovních. Dala by se otevřít kavárna, pořádat koncerty,“ zmínila Janulíková.

Kromě vodojemů, které jsou největším lákadlem, se lidé dle nynějších plánů mohou těšit i na další podzemní zážitky. „Soustřeďujeme se na otevření nových míst jako vodojemy a kryty, a modernizaci těch stávajících, například Mincmistrovského sklepa,“ poznamenala mluvčí brněnského turistického informačního centra Adéla Nováková.

Před třemi lety centrum představilo plán zpříštupnění tří adrenalinových tras pod Brnem, při nichž by podzemí města návštěvníci objevovali s čelovkami a helmami. Podobného zážitku se ale lidé v nejbližších letech určitě nedočkají. „Z bezpečnostního hlediska je zpřístupnění adrenalinových tras problematické. Zásahy by byly technicky náročné a porušily by atmosféru místa," vysvětlila Nováková.

V současnosti se lidé dostanou do pěti podzemních prostor. V centru Brna jsou zpřístupněné Mincmistrovský sklep propojený se sklepy Nové radnice, Labyrint pod Zelným trhem, kostnice u kostela svatého Jakuba. „Zájem návštěvníků o tyto prostory každoročně stoupá," zmínila Nováková. Originální je také zážitek z prohlídky krytu 10-Z pod Špilberkem nebo špilberských kasemat.

Návštěvnost brněnského podzemí



Labyrint pod Zelným trhem

(otevřený v dubnu 2011, středověké chodby a sklepy)

2018 - 36 482 návštěvníků, 2019 - 39 111 návštěvníků



Mincmistrovský sklep

(otevřený v roce 2007, historické sklepní prostory, od roku 2010 doplněné o sklepy Nové radnice)

2018 - 4784 návštěvníků, 2019 - 5538 návštěvníků



Kostnice u sv. Jakuba

(otevřená v roce 2012, prostory k uchování pozůstatků obětí morových a cholerových ran)

2018 - 40536 návštěvníků, 2019 - 46892 návštěvníků



zdroj TIC Brno