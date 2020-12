Kvůli špatnému vývoji svalů jí nohy neposkytují dostatečnou oporu pro chůzi. „Naučila se pohybovat po čtyřech a ve vysokém kleku, ale velmi jí to zatěžuje kolena, na kterých se jí tvoří bolestivé otlaky. S pomocí ujde jen velmi krátkou vzdálenost,“ přiblížil známý rodiny a otec pěti dětí Marek Venuta, který se rozhodl pomoci.

Malou Karolínu by rozchodily speciální ortézy z Vídně. „Tvarují chodidlo i nohu do správného postavení tak, aby byla chůze kvalitní a Karolínka by mohla začít samostatně chodit. Ale bohužel se tato pomůcka nedá zaplatit z zdravotního pojištění. Jejich cena je více než pět tisíc Eur, tedy asi sto padesát tisíc korun,“ přiblížil Venuta.

Její rodiče už ale podle něj takový náklad sami nezvládnou. „Jezdí s ní na rehabilitace do různých center v republice, což samo o sobě stojí desetitisíce korun, nemluvě o stovkách kilometrů dojíždění a časného ranního vstávání. Doma s ní cvičí a dělají pokroky. Na samostatnou chůzi to ale nestačí,“ krčil rameny blízký známý rodiny.

Rozhodl se s dalšími lidmi pomoci a založil sbírku na ortézy. „Přes svůj tělesný hendikep je Karolínka veselá, povídavá a její smích je nakažlivý. Rádi bychom jí s podporou dárců připravili krásné Vánoce a díky ortézám ji konečně postavili na nohy,“ přál by si.

Zdroj: FB Marek Venuta

Sbírku podle jeho informací založila známá rodiny kulturistka Žaneta Jursová. „O pomoc poprosila mě, co by znojemského zastupitele a lékaře Pavla Jajtnera, s podobnou sbírkou už máme totiž zkušenosti. Jakýkoliv obnos na koupení ortéz mohou dobrodinci poslat na transparentní účet číslo 2401389060/2010. Dárcům lze vystavit na požádání i darovací smlouvu, aby dar bylo možné odepsat z daní,“ nabádá Venuta.