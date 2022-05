Sexuální napadení brněnské studentky: Masarykova univerzita učitele vyhodila

Jedna ze studentek Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se svěřila děkanovi Stanislavu Balíkovi, že ji jeden z pedagogů po studentském večírku sexuálně napadl. Podle Deníku N se jednalo o politologa Pavla Dufka. Ten následně na škole skončil. Balík jméno učitele nezveřejnil. „Nemohu si dělat, co se mi zlíbí, jsem vázán právními předpisy. Je to údaj z osobního spisu. Ani co přesně se stalo, nechtěla studentka veřejně konkretizovat,“ řekl Balík Deníku Rovnost.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK