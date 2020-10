Zatím nemocnice na výstavišti nevznikne, pokud ale její výstavba bude potřebná, město je připravené ji zprovoznit do několika dní. „Počítá se, že by sloužila pro pacienty s lehčím průběhem nemoci covid-19, kteří nepotřebují plicní ventilaci nebo péči na jednotkách intenzivní péče,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Polní nemocnice by měla vzniknout v pavilonu G2. „Počítá se s kapacitou 302 lůžek. Projekt na jaře schválila Krajská hygienická stanice, základní technické vybavení je již zajištěno," doplnil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Primátorka již přednesla návrh na vybudování polní nemocnice na výstavišti na posledním zasedání krajského križového štábu, potvrdila to mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková. „Primátorka Vaňková na středečním krajském krizovém štábu přednesla návrh na zřízení polní nemocnice v areálu brněnského výstaviště. Krizový štáb vzal tuto možnost na vědomí, ale jelikož by v případě zřízení takové nemocnice nastal problém s personálním zajištěním, tak zřízení takové nemocnice je momentálně skutečně velmi záložní varianta. V tuto chvíli primárně řešíme personální kapacity ve stávajících zdravotnických zařízeních, vytváří se seznamy mediků z lékařské fakulty, kteří by mohli vypomoct," uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Možný vznik polní nemocnice v areálu brněnského výstaviště je zatím jediným podobným plánem v kraji. „Pokud by nastal problém s kapacitou nemocnic, největší problém by mělo pravděpodobně Brno, i proto padl návrh na polní nemocnici v Brně. Na žádném z krizových štábů se dosud neprojednávala možnost vzniku polních nemocnic i na jiných místech na jihu Moravy," doplnila Brindzáková.

Největší slabinou plánu vzniku záložní nemocnice je její personální zajištění. I v tomto směru ale už město podniklo kroky. „V této věci se obrátím na Armádu České republiky s žádostí o spolupráci a případné zajištění lékařského a ošetřujícího personálu,“ vysvětlila primátorka Vaňková.

Již letos na jaře vedení Brna zvažovalo v případě nedostatku lůžkových kapacit pro covidové pacienty v brněnských nemocnicích vytvoření polní nemocnice v areálu brněnského výstaviště. Tehdy z jednání vyplynulo, že lidé nakažení koronavirem by se mohli léčit v pavilonu G.

Jak již Deník Rovnost informoval, ke čtvrtečnímu ránu brněnské fakultní nemocnice měly stále dostatek lůžkových kapacit pro covidové pacienty. Počet míst se ale tenčí a obě nemocnice proto nyní připravují vytvoření dalších kapacit.

Zdravotnická zařízení na jihu Moravy se ovšem potýkají s úbytkem zdravotnického personálu. Jednak stoupá počet nakažených a lidí v karanténě i mezi zdravotníky, karty zamíchala rovněž nová vládní protikoronavirová opatření. Část zaměstnanců nemocnic musela kvůli zavření i prvního stupně základních škol zůstat doma na ošetřování člena rodiny s dětmi.