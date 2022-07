S živým přenosem hnízdění kalousů ušatých chtěli v polovině května skončit. To proto, že tři mláďata, která sledovali, vylétla ještě ne zcela dospělá z hnízda. Rodina sov sídlící v jedné z asi dvaceti budek v okrese však břeclavským ochráncům připravila velké překvapení.

Kamery totiž zachytily jejich letošní mimořádné druhé hnízdění. „Za čtyřicet let péče o budky pro poštolky a kalouse jde pro mě o zcela ojedinělý případ. Někteří ptáci to tak při dostatku potravy a příznivých podmínkách dělají, ovšem u kalousů je to velmi neobvyklé,“ sdělil koordinátor projektu budkyonline.cz a zároveň předseda břeclavských ochranářů Libor Opluštil.

V budce na Břeclavsku se narodili kalousi ušatí. Podívejte, jak se jim tam daří

Zatímco se v polovině května venku kolem budky ozývalo žadonění mláďat z prvního hnízdění, samice už v tu dobu seděla na druhé snůšce. „Péče o potomstvo proto nechala na samci. Ten se tak najednou ocitl v situaci, kdy musel dokrmovat tři vylétlá mláďata, a navíc ještě zásobovat samici v budce dodávkami hrabošů a myšic,“ popisoval Opluštil každodenní trápení hlavy rodiny kalousů.

Dva tatínci

K překvapení projektového týmu a početné komunity diváků živého přenosu se u budky začali objevovat samci hned dva. „Je to opravu zajímavost, kterou odhalily až kamery. První ze samců má kroužek na pravé noze a je to původní samec z prvního hnízdění. Druhý pak kroužek nemá a není jasné, kde se objevil,“ vyprávěl šéf břeclavských ochranářů.

Mláďata ze druhé snůšky spatřila světlo světa vždy po dvou dnech. První se narodilo sedmnáctého, druhé devatenáctého a třetí jednadvacátého června. Do budky teď nosí ulovenou kořist oba samci a zjevně si ani nijak nepřekáží.

Kdo z nich je však biologickým otcem mláďat, vůbec není jasné. „Pro samici i mláďata je to velmi příznivá situace, protože tak mají zajištěný dostatek potravy a v případě potřeby i dvojnásobnou ochranu,“ vyzdvihl Opluštil.

Nová kašna ve Věstonicích se stala terčem vandalů. Za měsíc ji poškodili dvakrát

Mladí chundelatí kalousi ze druhého hnízdění rostou jako z vody. „Pozorovat je bude možné přibližně do 15. července, kdy postupně budku opustí,“ podotkl předseda břeclavských ochranářů.

Dění v hnízdě kalousů ušatých mohou lidé pozorovat čtyřiadvacet hodin denně na webu budkyonline.cz. Součástí webu je také řada krátkých videozáznamů zachycujících nejzajímavější situace z hnízdění. „Opravdoví zájemci pak mohou srovnat i průběhy hnízdění z let 2018 až 2021, které zde prezentujeme ve formě souhrnných sestříhaných videozáznamů,“ nalákal Opluštil.