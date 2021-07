Dárci z Topolan se tak přidali k řadě obcí v regionu, které jsou s dalšími Moravany solidární. Pomoc tam v pondělí po páté hodině v podvečer převáželi na Hodonínsko dobrovolní hasiči se dvěma dodávkami. Opakování akce se tam nebrání.

„Záleží na aktuální potřebě a na tom, co se dozvědí na místě. Chceme ale přispět i finančně, projednáme možnost zaslání příspěvku přímo z rozpočtu obce. Pokud to ale bude potřeba, určitě sbírku zorganizujeme znovu,“ ujistila Pavlincová.

Víkendový koncert pod širým nebem už na podporu zasažených lokalit organizovala zase známá skupina Karel Gott Revival Morava za obecním úřadem v Šaraticích. „Pro lidi z postižených oblastí se podařilo vybrat šedesát tisíc korun. Zahrnuje to peníze z honoráře, darů od přátel a fandů z celé republiky a příspěvky lidí na místě koncertu. Byl jsem rád, že jsme mohli být jako lidé z kultury užiteční. V pátek peníze se starostou Šaratic povezeme rovnou na místo,“ potvrdil bučovický zpěvák Josef Bouda.

Na akci ocenil duchapřítomnost lidí v postižených oblastech. Kdyby se podle něj nezachovali tak, jak se zachovali, mohly být počty mrtvých a raněných dramaticky vyšší.

„Věřte mi, že budu roky patřit k těm, co budou za bouřky stát v pozoru. Strachu z absolutní bezmoci proti síle, která nemá soupeře, se nikdy nezbavím. Jako dvojnásobný rodič se děsím sil, proti kterým jsme bezmocní, ale jediná síla, která se do srovnat se silou tornáda, je síla lidí. Kéž se s naším příspěvkem donese do postižených oblastí zpráva, že kdykoliv přijdeme a pomůžeme, a že nikdo v této situaci nezůstane sám,“ zdůraznil Bouda.

Do pomoci obětem ničivého tornáda se zapojují například také Slavkované. Podle mluvčí radnice Veroniky Slámové však aktuálně město brzdí kraj, protože již není místo pro materiální pomoc. Jsou však další způsoby, jak místní potřebné podporují.

„Hned od úterý začíná školní jídelna vařit sto obědů denně pro dobrovolníky. Jejich zástupci si je každý den odnesou, o rozdělení obědů se pak postará charita,“ uvedla Slámová.

Do postižených obcí vyrazili také dobrovolníci pod vedením místního faráře Milana Vavra, od kterých plynou informace o aktuální situaci. Stále přitom platí, že nekoordinovaný přísun dobrovolníků není vhodný, potřeba jsou řemeslníci jako například pokrývači nebo třeba tesaři.

„Na místo kvůli tomu vyrazil velitel našich dobrovolných hasičů, je to totiž zkušený řemeslník. Další členové slavkovského sboru i profesionální hasiči z místní základny pomáhají jinde, ale jsou připraveni zasáhnout, pokud to bude potřeba,“ zdůraznila mluvčí Slavkova.

Určité materiální škody po bouři z minulého týdne přitom řeší města a obce v regionu. Ničivá vichřice, která zachvátila jižní Moravu a na Břeclavsku a Hodonínsku si vyžádala šest obětí a stovky zraněných, ve Vyškově poškodila několik stovek dřevin. Některé podle zástupců města padly, jiné jsou zase nenávratně poškozené. Největší škody ve městě bouře napáchala v lokalitách Palánek, Polní, Čtvrtníčkova, Víta Nejedlého či v okolí Kačence. Jen na zeleni počítá radnice škody do výše několika milionů korun.

Škody jsou i na řadě městských budovách, mimo jiné na střeše Domova s pečovatelskou službou v Polní ulici. Poškozená je i zámecká zeď. „Pořád je to ale nic oproti tomu, co zažili obyvatelé Hodonínska a Břeclavska. Vyjadřujeme účast všem, kteří čelí následkům řádění přírodního živlu,“ komentoval následky vyškovský starosta Karel Jurka.

O likvidaci škod a rozsáhlý úklid vyškovských ulic se starali mimo jiné také dobrovolníci. „Odklízení bude ovšem trvat ještě několik týdnů. Přednostní je při podobných mimořádných událostech bezpečnost lidí, druhou prioritou je pak zprůchodnění komunikací. Až poté následuje zbytek, se kterým souvisí dostupnost těžké techniky, třeba úklid pařezů. Logicky se začalo v lokalitách s největší koncentrací popadaných stromů na malém prostoru,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu ve Vyškově Jiří Kutálek.

ČÍSLA TRANSPARETNÍCH ÚČTŮ POSTIŽENÝCH OBCÍ



Obec Lužice: 123-3116370277/0100



Obec Mikulčice: 299 222 440/0300



Obec Hrušky: 123-3116270217/0100 – zpráva pro příjemce: Hrušky



Městys Moravská Nová Ves: 1382079379/0800 - variabilní symbol 1



Město Hodonín: 123-3116270217/0100