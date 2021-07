Neříká, jak se jmenuje. Nechce. Mávne jen rukou na znamení nezájmu. Je jen stínem, který ve čtvrtek dopoledne bloumá ztichlým místem posledního odpočinku předků nynějších obyvatel Moravské Nové Vsi.

Zkáza, pohroma, apokalypsa. Slova jako vytržená z Bible rezonují o tomto prosluněném větrném ránu místním hřbitovem ještě několikrát. Opakuje je i Bohumila, která v podřepu malým smetákem ometá zanesený pomník svých blízkých. „Nám se, naštěstí, na hrobě nestalo nic. Zřejmě ho zachránil ten malý stromek vedle, nevím. Podívejte se ale kolem. Na to se nedá nic říct. To je katastrofa,“ rozhlíží se starší žena.

Pokouší se pozvednout menší náhrobní desku sousedního hrobu. Marně. „Kdy se tohle dá do pořádku, to tedy nevím. A kdo bude pomáhat starým lidem s obnovou? Vždyť kameníků je tak málo. Doufám, že vypomůžou obce. A že se k nim na to dostanou peníze,“ věří Bohumila.

Poničené hřbitovy jsou v Mikulčicích, Hruškách i v Moravské Nové Vsi. Jediné místo posledního odpočinku, kterému se tornádo vyhnulo, je v Lužicích. „Náš hřbitov je hodně poškozený. Je zde řada hrobů, jejichž majitelé bydlí v těch částech obce, která nebyla nijak poškozená. Nyní tedy ani nevím, jestli se na to vztahují nějaké pojistky. Prostor jsme vyčistili. Byla zde spadená zeď a popadané stromy. Nyní je místo zajištěné a zabezpečené. Teprve budeme řešit, jakým způsobem vůbec hřbitov obnovit,“ popisuje místostarosta Hrušek Marek Babisz.

Poničených náhrobků je v obci spousta. „Přesný počet však ještě nemáme,“ dodává Babisz.

Otázkou tornádem zdevastovaných hřbitovů a jejich obnovou by se podle šéfa jihomoravských hasičů Jiřího Pelikána měly zabývat právě obce společně s vlastníky hrobových míst. „Místa, kde spočívají naši předkové, jsou jednou z nejcitlivějších věcí. My jsme schopní pomoci s odstraňováním spadaných stromů, likvidací keřů, dřevin, haluzí či zničených obvodových zdí. Ovšem odstraňování náhrobků přímo na zničených hrobech či jakoukoli manipulaci s nimi z naší strany považujeme za, vzhledem k památce zemřelých, nevhodnou,“ říká Pelikán.

Totéž si myslí i zdrcená Bohumila. „Když jsem sem přišla poprvé, byla jsem úplně opařená. Nejsem už nejmladší, ale toto jsem nikdy neviděla. Opravdu. Nedej bože, aby ještě něco došlo. V životě bych si nemyslela, že tady u nás může být tornádo,“ svěřuje se.

Zanedlouho to bude týden od prvních zpráv o zkáze způsobené tornádem. „Lidem ale to, co se stalo, začíná skutečně docházet až nyní. Víte, dosud jsme všichni řešili jen banality. A teď jsme si uvědomili, co je vlastně v životě nejdůležitější. Nestačila ta pandemie? Teď ještě toto. Pandemii už nikdo neřeší, každý je rád, že žije,“ vypráví žena a pokračuje v péči o rodinný hrob.

Jen tak mimochodem si potichu pokládá hned několik otázek. „Kdy se to dá do pořádku? A kdy zase pojede elektřina? Vždyť tady nejsou ani dráty. Máme doma malý agregát, utáhne akorát ledničku a mrazák. Ale zaplaťpánbůh za něj. Taky máme malou plynovou bombu, na ní se dá něco uvařit. I když včera jsem si už byla pro jídlo tady. Nedá se to. Příroda nám asi vrací to, jak jsme se k ní chovali. Ale tak snad nejsme tak nejhorší lidé, že náš Bůh tak trestá,“ kroutí hlavou ponořená do svých myšlenek.