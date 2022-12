Při cvičení profesionálních hasičů z jihu Moravy sehrají cestující, kteří uvíznou vysoko nad zemí v kabince lanovky. Do bezpečí je při simulaci ostrého zásahu dostanou pomocí lezeckého vybavení a vysokozdvižné plošiny. Ta parkuje v údolí u Punkevních jeskyní. „Na cvičení jsem tu poprvé. Nechám se překvapit tím, co zažiju,“ usmívá se hasič Jakub Pardík, který do krasu přijel s kolegy z Hodonína.