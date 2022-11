Před pokladnami přitom stojí hned několik zaměstnanců, před sebou mají postavené vozíky na darované potraviny a v ruce žmoulají informační letáčky. Trochu se nudí, málokdo se u nich zastaví. Jeden z nich má vozík úplně prázdný, ten vedlejší je naplněný do půlky a do třetího právě pokládá dáma středního věku dva balíčky těstovin. Pak rychle odbíhá. Právě těstoviny jsou pro darování doporučené, patří mezi trvanlivé zboží. Lépe jsou na tom luštěniny, také dlouho vydrží, přitom jsou zdravé a levné. Ani v napůl zaplněném vozíku jich však moc není. Jeden balíček čočky leží mezi láhvemi s olejem, krabicovým mlékem, rýží a těstovinami.

A právě těstoviny daruje také Emilie Chrastilová. „Přispívám pravidelně. Je mi líto lidí, kteří jsou na tom všelijak a ráda jim pomůžu," shrnuje starší dáma a odbíhá zpět ke svému nákupu. K vozíkům s darovanými potravinami se rozjíždí také prostovlasý pán, zastavuje se u nich… A pak se opře a čeká na manželku, která se ještě vracela do obchodu. Škoda, byl by to první muž, který by něco věnoval, jinak se zatím u sbírky zastavily výhradně ženy.

Zapojil se ale také Albert, v něm se rozhodla pomoci potřebným například Ilona Fišerová. „Není pro mě myslitelné, aby v Evropě a v jednadvacátém století byl někdo o hladu. Je důležité, aby si měli lidé, kteří se dostanou do hmotné nouze, kam zajít pro jídlo," vysvětluje. Do vozíků pro potřebné vkládá velké balení rýže, deset kilo cukru, toaletní papír a olej.

Zato v Tescu v centru Brna je situace až tristní. Jde o malou prodejnu a tak tady nestojí u koše žádní zaměstnanci, pouze cedule. I tak ale jeho obsah na samém konci dne působí jako vtip s hořkým tónem. Dva balíčky čaje, pytlík mouky a dva popcorny do mikrovlnky. Okolo procházející zákazníci o koš sotva zavadí pohledem, jen jedna maminka, která vede za ruku chlapce předškolního věku do něj nahlédne, aby zjistila, o co jde. Poté rychlým krokem odchází.

O patro výš nad skromnou nadílkou sídli drogerie DM. I tam můžou lidé přispívat. Především pro rodiče v nouzi jde o velmi důležitý sortiment. Dětská výživa, pleny, toaletní papír nebo dámské hygienické potřeby, ale s nastávající zimou i krémy a balzámy. To všechno je v běžných rodinách samozřejmostí a nutnou výbavou domácnosti. Ceny těchto základních drogistických potřeb ale nestojí nízko a ne každý si je tak může dovolit. Menší vozík v drogerii je naplněnější než ten s potravinami o patro níž. K zahlédnutí v něm jsou papírové kapesníčky, šroubovací sklenice s dětskou přesnídávkou, mýdlo, dámské vložky nebo třeba kartáčky na zuby.

V celém Česku darovali lidé ve sbírce 468 tun potravin. Z nich lze připravit až 936 000 porcí jídla. Zároveň zákazníci věnovali potřebným také dvaapadesát tun základní drogerie a hygienických potřeb. Navíc až do druhé poloviny listopadu mohou Češi darovat potraviny a drogerii rovněž prostřednictvím on-line nákupů. Počet lidí v nouzi meziročně narůstá, letos o pětatřicet procent. Podle ředitelky České federace potravinových bank Veroniky Láchové chybí celorepublikově asi šest set tun potravin.

V minulém roce Češi darovali potravin více, a to asi o šedesát tun. Důvodem poklesu je podle Láchové obecně zdražování, kvůli kterému domácnosti více šetří.

K myšlence pomoci lidem v nouzi se letos přihlásily obchodní řetězce Albert, Billa, COOP, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, Tesco a sítě drogerií dm drogerie market a ROSSMANN. Zapojily se také on-line obchody Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco. Sbírka potravin se od roku 2019 koná vždy dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim. Je organizována Českou federací potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti, Raben Logistics Czech a partnery z neziskového sektoru.