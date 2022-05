A Deníku Rovnost opět poskytl parádní snímky ze vzdušného výletu. Poznáte, nad kterými místy v regionu proletěl? „Tentokrát jsme letěl trochu výš než obvykle. Nějakých tři sta čtyři sta metrů nad zemí. Nový padák ještě nemám otestovaný, tak jsem nechtěl riskovat a pouštět se do nějakých velkých akcí. Občas to ve větru pěkně zahoupalo. Ale je to paráda. Nový padák je rychlejší a líp se ovládá. Po větru jsem svištěl skoro sedmdesátkou. Byl to super ranní výlet ještě před prací,“ okomentoval let s novým padákem Buchta.