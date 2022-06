Dopravce od poloviny června prodlouží stávající vlakové spoje, které vyjíždějí z Prahy a původně svou cestu končily na vídeňském hlavním nádraží. Na letiště ve Schwechatu jezdí už nyní z Brna také šest autobusových spojů. „Cena za přímý vlak z Brna na vídeňské letiště začíná na 279 korunách,“ vyčíslila Ptáčková.

Za přímé vlakové spojení mezi Brnem a letištěm ve Schwechatu bojují také představitelé Brna. Radní ve středu schválili záměr zajistit jej. V pilotním režimu má spoj začít jezdit od letošního prosince přibližně do poloviny příštího roku, pak na to naváže standardní provoz. Původně se mluvilo o dubnu a poté červnu. „Přímé vlakové spojení s letištěm ve Vídni zajistí výrazné zlepšení komfortu i rychlosti dopravy. Předpokládaná jízdní doba by měla být do dvou hodin,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Schválený záměr je důležitým krokem v přípravě projektu. Podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla tím dávají souhlas s navazujícími kroky, které umožní přesunout projekt od jednacího stolu do reality. „Záměr počítá s pilotním provozem v omezeném režimu. Od prosince zhruba do poloviny roku 2023 by zatím jezdil vlak méně často. Věříme, že by vybraný dopravce mohl jezdit i častěji, ovšem na komerční riziko, tedy bez finanční kompenzace ze strany města,“ naznačil Kratochvíl.

Představitelé města předpokládají, že pokud by nevznikly významnější komplikace, může standardní provoz mezi Brnem a vídeňským letištěm fungovat od léta 2023. Zkušební vlak z brněnského hlavního nádraží na letiště ve Schwechatu vyjel ve druhé polovině února. Pilotní jízdu si vyzkoušelo i zhruba čtyřicet běžných cestujících.