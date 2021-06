Před jedenácti lety řádilo tornádo také na Blanensku. Na konci srpna vyvracelo stromy a poničilo střechy v Olešnici. Škody tehdy dosáhly desítky tisíc korun.

Před jedenácti lety profouklo tornádo také Olešnici na Blanensku. Ničilo střechy. | Foto: Jan Šafařík

Městečko navíc osm let předtím vypláchla ničivá povodeň. „To, co se odehrálo včera na jihu Moravy, je strašné. Sleduji to v televizi a vrací se mi vzpomínky na povodeň v roce 2002. A samozřejmě také na tornádo v roce 2010. To naštěstí bylo daleko menší, než to včerejší. Zasáhlo jen okraj obce a poničilo několik střech,“ řekl v pátek ráno Deníku starosta Olešnice Zdeněk Peša.