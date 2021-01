Jako první o tom informoval server Seznam zprávy. Podle informací Deníku, který už o události psal, Crha zmíněné onemocnění loni na podzim prodělal. „Já to vidím jako selhání čelního člena blanenské vládnoucí garnitury. Myslím si, že využil toho, že v té době nebyla ohledně očkování jasně daná pravidla a sám si je vytvořil. Vnímám to jako zneužití přístupu k informacím a moci,“ řekl Deníku blanenský zastupitel za KSČM Emil Pernica.

Po starostovi bude na nejbližším jednání blanenského zastupitelstva žádat vysvětlení. Žádné další kroky nepodnikne. „Některé argumenty ve veřejném prohlášení, které pan Crha uvedl, mi přijdou liché. Nemyslím si, že by se nenašel i v té časové tísni jiný člověk, který by vakcínu potřeboval. Pochybuji, že koalice z toho vyvodí nějaké důsledky a politickou odpovědnost. Sami sebe nepotopí,“ dodal.

Piráti vnímají dlouhodobě jako střet zájmů fakt, že ředitelkou městské nemocnice a zároveň blanenskou zastupitelkou je Crhova partnerka Vladimíra Danihelková. Oba za ODS. „Od počátku očkování vládne ve vakcinační strategii obrovský chaos. Nevím přesně, kdy a jak se o využití těchto vakcín rozhodovalo. Případný postih nemocnice a její ředitelky ponecháme na zřizovateli a případně na Ministerstvu zdravotnictví. Nicméně ve vztahu starosty Blanska a ředitelky nemocnice vidíme od začátku obrovský střet zájmů,“ uvedl lídr blanenských Pirátů Zbyněk Pokorný.

Jiří Crha se brání, že v době očkování neplatila žádná pravidla pro očkování ani vakcinační strategie. Blanenská nemocnice ten den obdržela nečekaně 120 dávek ze svatoanenské nemocnice. „Ale vzhledem k tomu, že někteří ze zdravotníků nebyli ještě rozhodnuti nebo se ten den nemohli nechat očkovat, byla mi tato možnost nabídnuta, jinak hrozilo znehodnocení vakcín. Na rozhodnutí a dostavení se k očkování jsem měl jednu hodinu,“ sdělil ve svém prohlášení.

Dodal, že to pro něj bylo složité rozhodování přesto, že má nejvyšší stupeň poškození ledvin. Podle následně zveřejněných pravidel tedy patří do ohrožených skupin. „Jsem si vědom, že při dnešním honu na čarodějnice může mé rozhodnutí vyvolat vlnu nevole a jsem připravený nést případné následky,“ uvedl.

Jak už opoziční zastupitel Emil Pernica naznačil, tato kauza Crhovu pozici ve vedení města podle všeho neohrozí. Dlouholeté spojení občanský demokratů, lidovců, sociálních demokratů a Volby pro město funguje v okresním městě už několik volebních období. Blanenský místostarosta za koaliční KDU-ČSL František Hasoň neměl se starostovými argumenty problém. „Vzhledem k tomu, že s panem starostou spolupracujeme na bázi vzájemné důvěry, odkazuji na jeho vyjádření na Facebooku, kterému věřím a nemám k tomu co dodat,“ napsal v sms zprávě.

Řadu lidí také zajímá, proč vakcíny, kterým hrozilo znehodnocení, nevyužilo například blanenské Senior centrum. To stojí nedaleko nemocnice. Podle jeho ředitele Jiřího Charváta neměl o tom, co se s vakcínami na konci roku v městské nemocnici děje, žádné informace. „Očkování v nemocnici jde úplně mimo nás. My o něm od začátku jednáme s naším zřizovatelem a tím je kraj. Jedeme po vlastní linii. Kraj nám zajistil dostatečné množství vakcíny. Očkování bylo v režii očkovacího týmu z Nemocnice u Svaté Anny v Brně. V první vlně jsme 11. ledna naočkovali všechny klienty, kteří mohli být očkování a chtěli. A také personál. Druhou dávku dostanou příští týden,“ informoval Charvát.

Ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková uvedla, že šlo řádově o jednotky vakcín z celkového množství 120, pro které se shánělo využití. „Pokud by se nespotřebovaly do několika hodin od naředění, byly by nepoužitelné. Podařilo se vyočkovat všechny dávky, protože jsme měli vytipováno několik lidí, a to jak v kategorii 80 +, tak těch, kteří se léčí se závažnými zdravotními obtížemi. Podle nařízení, které platilo v té době, bylo možné jim očkování poskytnout,“ tvrdí Danihelková.

Bývalá ředitelka blanenského Senior centra a nyní poslankyně Lenka Dražilová si nutnost očkování starosty Crhy z lékařského hlediska netroufá posuzovat. Rozhodně tím však podle ní za dané situace nepomohl šířit pozitivní přístup k očkování. „Krok pana starosty narušuje důvěru v to, že bude vakcína distribuována spravedlivě, a ne podle principu "podpultovka",“ uvedla Dražilová.

Crhovy argumenty o nejasně stanovených pravidlech očkování nepovažuje za hodné veřejně činného člověka, který svým jednání ovlivňuje okolí.