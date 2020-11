Nový průmyslový a logistický areál u slovenského Holíče nedaleko Hodonína. Jeho jádrem má být velké překladiště, které má zaměstnat až pět set lidí a přeložit až milionů kontejnerů zboží mezi střední Evropou a Asií ročně. S plánem za více než pět miliard korun přichází projektová firma evropské společnosti DOE Europe.

Plán překladiště u Holíč. | Foto: MLC

Místo nadšení je ale znát na pravém břehu řeky Moravy spíše ostražitý postoj. „Nákladní překladiště kontejnerů na více než stovce hektarů bude obrovským zásahem do krajiny v blízkosti lužních lesů a archeologických a historických památek,“ upozornil za ekologický spolek Děti Země předseda Miroslav Patrik. Ty kvůli záměru už zaslaly vyjádření se šestnácti požadavky na Okresní úřad ve Skalici. Děti Země se obávají velkého záboru kvalitní půdy, k zásahů do biotopů různých druhů živočichů, do krajinného rázu či světelnému smogu.