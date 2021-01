/VIDEO/ Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný, který dřív dělal v brněnské nemocnici náměstka, přijeli ve středu dopoledne na brněnské výstaviště, aby se podívali, jak funguje tamní velkokapacitní očkovací centrum.

Premiér Babiš a ministr Blatný v Brně: přišli do očkovacího centra na výstavišti. | Video: Deník/ Michal Hrabal

„Funguje od 11. ledna a za tu dobu už tady naočkovali patnáct set lidí. Viděli jsme tady farmaceutky, které za hodinu vyrobí sto vakcín. Mají to tady dobře zorganizované. Přišli jsme nasbírat zkušenosti, abychom podobné centrum mohli zorganizovat v Praze," řekl premiér Babiš. Z Prahy do Brna přijeli také zástupci Ústřední vojenské nemocnice, která by měla mít na starosti centrum v O2 aréně.