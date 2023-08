Zmínění Chorinští se k zámku dostali před polovinou osmnáctého století. Postupně se jim u řeky Moravy podařilo vytvořit reprezentativní sídlo především díky úpravám před polovinou devatenáctého století. Na zámku se dokonce měla objevit díla takových velikánů jako Rubense či Rembrandta.

Těžkou ránu dostala někdejší rezidence aristokratů v závěru druhé světové války, kdy ustupující německá okupační armáda vyhodila do vzduchu most vedoucí k zámku. Výbuch byl natolik silný, že poničil i zámeckou budovu. Ta v té době také přišla o své šlechtické majitele. „Chorinští se přihlásili k říšskému občanství. Po osvobození tak bylo se zámkem nakládáno jako s německým majetkem,“ přibližuje historik.

Zámek pak v rukou města a posléze především státu ztrácel reprezentativní význam, ale zato získával nové využití a otevřel se veřejnosti. Jako okresní národní výbor, internát či zázemí zaměstnanců Jihomoravských trubkáren a tažíren, tedy pozdějších Železáren Veselí nad Moravou. „Zámek tak do roku 1989 v relativně dobrém stavu přežil. To, co je z něj teď, je bohužel až polistopadová záležitost,“ podotýká historik.

Právě po sametové revoluci zámek upadl do nejistoty vlastnictví. Do majetku města se dostal až v závěru roku 1993, kdy Bedřich Chorinský nepochodil se svými nároky na vrácení republikou konfiskovaného rodinného majetku. Jenže v rukou města se zámek dlouho neohřál, poté co si radnice nevybrala dobré partnery pro společný projekt obnovy, díky čemuž se společná akciovka dostávala do problémů, které vedly před dvaceti lety až k prodeji zámku ve veřejné dražbě, i trestu pro generálního ředitele akciovky.

Plány na čtyřhvězdičkový hotel

Z vítězné firmy v aukci se postupně vykrystalizovali noví majitelé. Ti měli s veselským zámkem poměrně velké plány přeměny ve čtyřhvězdičkový hotel. Tento plán se vlastníkům nedaří provést. „Zámek chátrá a chátrá. Už jde o podstatu památky, projevuje se hloubková degradace zdiva. Je to smutné. V devadesátých letech byl však zámek staticky sepnut, a i přes povodně v roce 1997 stále drží, alespoň toto může utěšit,“ reaguje Radim Šťastný z Národního památkového ústavu.

Za současných vlastníků ze společnosti Wessels se podařilo na zámku provést archeologický průzkum s řadu nálezů a důležitých zjištění, a také provést drobné opravy. „Fasády sice vypadají, jak vypadají, ale vnitřní stav je podle odborníků dobrý. Zámek je v podstatě připravený na rekonstrukci,“ řekl před třemi lety Deníku za majitele Ľudovít Hamaš. Současné plány se ale redakci zjistit nepodařilo. „Je nám líto, ale žádné konkrétnější informace nebudeme sdělovat. V minulosti jsme měli víceré nepříznivé zkušenosti ze spolupráce s novináři, které nás přivedli k tomuto rozhodnutí," reaguje jednatelka Wesselsu Eva Hamašová.

Vlastníci měli pak i schůzku s vedením radnice, s níž měli dlouhá léta napjaté vztahy, včetně soudní dohry, která se týkala především okolních pozemků a budov v širším zámeckém areálu. „Schůzku dojednal tehdejší senátor Ivo Valenta. Šlo o zdvořilostní návštěvu. Od té doby nemáme žádný kontakt ani informace o dalším vývoji a o dalšími postupu majitelů zámku, tedy společnosti Wessels,“ podotýká veselský starosta Petr Kolář.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Město je přitom přímým sousedem zámku. Městská je totiž navazující zahrada a park včetně blízké kašny či bývalé budovy správce rozlehlého parku nazývané myslivna, v níž je nyní oblíbená kavárna. „Postupně se snažíme i s využitím dotačních programů zlepšovat stav této budovy. Aktuálně tam řešíme výměnu oken a nový způsob vytápění. Ze zpětných reakcí si lidé provoz kavárny velice chválí, oživuje okolí zámku a je oblíbenou destinací pro procházky nejen Veselanů, ale také turistů,“ doplňuje starosta s tím, že nové využití získává také areál bývalého zámeckého zahradnictví či Salajka, kdepo letošní turistické sezoně díky soukromé investici dokončí apartmánové ubytování se stovkou lůžek.

Zámek ve Veselí nad Moravou

Kde stojí: Zámek stojí v historickém jádru Veselí nad Moravou, v městské památkové zóně. Na jedné straně jej obklopuje řeka Morava, v blízkosti pár desítek metrů je silnice I/54 i rekreační přístav.

GPS lokace: 48.95378804121678, 17.376486554707203

Kdy a kým byl postaven: Na místě stával dříve středověký hrad, jeden z nejstarších na Moravě, který vznikl už polovině třináctého století. Jeho vlastníkem byl mimo jiné i císař Zikmund. V roce 1526 koupil hrad Hynek Bilík z Kornic, který započal s jeho přestavbou na renesanční zámek.

Kdy a jakou zažil největší slávu: Za držení rodu Chorinských z Ledské, ti byli majiteli zámku od roku 1731 do jara 1945. Unikátní je z této doby například směrem k zahradě představený balkon nesený čtyřmi sloupy dórského typu, na který byl vstup francouzskými okny. Nad těmi je štít s erbem Chorinských a dvěma štítonoši.

Odkdy a proč chátrá: Zhruba od poloviny devadesátých let minulého století. Ztratil využití a po statickém stažení budovy nepřišla žádná další významnější rekonstrukce.