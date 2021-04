Projekt tvůrců z Brna: Zeměpis jinak, k řekám se podívají ve virtuální realitě

/ANKETA/ Místo doplňování názvů řek na slepé mapě se studenti podívají přímo k vodnímu toku. Tedy ve virtuálním prostředí. Takový projekt vytváří skupina odborníků z brněnské Masarykovy univerzity. Kromě zeměpisu chtějí tvůrci vyvinout aplikace i pro výuku jazyků. Do školní praxe chtějí systém zavést do čtyř let.

Zeměpis ve virtuální realitě | Foto: Gabriela Peringerová

Prototypem pro nový projekt se stalo řešení pro výuku výškopisu. Konkrétně úloha na výuku vrstevnic. Tým přitom při zadání úkolu vycházel z reálných potřeb geografů, kteří poukazovali na fakt, že mnoho studentů při zkouškách tento typ úloh nezvládá. „Prostě nedokáží dobře interpretovat diskrétní zobrazení v tomto případě reliéfu. Vrstevnice umí jednoduše číst třeba orientační běžci nebo vojáci, kteří jsou trénovaní, ale student s tím má problém,“ uvedl Zdeněk Stachoň z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pátrání po pohřešovaném chlapci z Brna: lidé pročesávají břehy a dno Svratky Přečíst článek › Kromě zeměpisu chtějí členové týmu do virtuální reality přenést i výuku jazyků. „Jde o zážitek. Budeme ověřovat, zda virtuální prostředí uživatelům poskytuje větší komfort a sociální jistotu. Díky tomu se víc naučí a schopnost reagovat v cizím jazyce si odnesou i do reálného světa,“ vysvětlila členka týmu Alžběta Šašinková.