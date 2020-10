/ROZHOVOR, ANKETA/ Komunisté budou na jižní Moravě poprvé za uplynulých dvacet let bez mandátu v krajském zastupitelstvu.

V půl sedmé večer odvolil v pátek v blanenském kině lídr jihomoravských komunistů Stanislav Navrkal. | Foto: Deník / Jan Charvát

Před čtyřmi lety měli přitom ještě sedm křesel. Krajský lídr KSČM Stanislav Navrkal ústup ze scény sice před volbami předpokládal, ale takový debakl nečekal ani v nejčernějším snu. „Tajně jsem ale doufal, že budeme mít pět mandátů. Nevyšlo to. Naši voliči k volbám nepřišli. Je to velké zklamání. Navíc celorepublikové. Budeme to muset vyhodnotit. Každopádně gratuluji úspěšnějším stranám a hlavně našim voličům, co i přes epidemii koronaviru k urnám přišli,“ řekl Deníku Navrkal.