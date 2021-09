"Je zvyklá na lidi, rozhodně nezaútočí. Je očkovaná a očipovaná. Kdyby ji někdo viděl a zkoušel ji přivolat, tak slyší na jméno Coco. Dá se chytit za zbývající část vodítka a pořád na sobě má zdaleka viditelný postroj," obrací se na veřejnost majitel s tím, že v případě odchycení, je lišku třeba umístit do kotce a zavolat na telefon: 732509246.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.