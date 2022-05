Zvláštní ponurá hudba prodlužuje napětí a pomáhá odhalovat velkorysé a nečekaně půvabné prostory zámku. „Roky jsem kolem něj procházel a byl jsem zvědavý, co se skrývá za jeho zdmi. Člověk samozřejmě registruje, že se jednou zámek natírá na bílo, potom že se opravuje střecha, nedávno že se rekonstruovala věžička v severní části zámku, nakonec zase nějaké vykopávky. Ale co je uvnitř? Jak velký to je areál? Dá se tam jít? A je to vůbec bezpečné? Vyhlídková věž je již několik let přístupná veřejnosti, ale její vchod i celé schodiště je striktně ohraničeno a zavřené dveře či zamknuté mříže dávají pouze tušit, co je za nimi. Bohužel asi nic moc hezkého. Nebo ano? Takovéto myšlenky o zámku se mi honily hlavou. Stejně tak jako myšlenka na to, že jednou se tam prostě proletím dronem! Musím. Chci to a místní lidé to jistě chtějí také, vidět co je za oponou,“ usmíval se při zdůvodňování výběru místa.

Plány natočit břeclavský zámek zevnitř spřádal asi rok. „Nebyl jsem na to ale připravený. Jak technicky, tak zkušeností a dovednostmi s ovládáním FPV dronu,“ říkal kriticky Hotař.

Domluvit se na průletu dronem skrz útroby zámku podle něj vůbec nebylo těžké. „Asi před měsícem jsem se sešel s ředitelem Městského muzea a galerie Břeclav a ukázal jsem mu seznam míst, které bych chtěl pro město Břeclav natočit. Některá byla v jeho kompetenci, jiná ne. Nicméně byl velice vstřícný a nápomocný se zařizováním povolení ke vstupu i k letu,“ vyprávěl tvůrce videa.

Do ruky tak dostal kontakt na správce zámku, který mu historickou budovu celou ukázal, a s nímž se domluvil konkrétněji na natáčení. „Ty prostory jsou naprosto nádherné! Mají obrovský potenciál, jsou prostorné a mají atmosféru. Byl jsem nadšený!“ vyznal se Břeclavan, který je spolutvůrcem sci-fi komedie BřecLIVE.

Napůl člověk, napůl pták

Naplánovanou trasu si proletěl asi osmkrát. „Z toho třikrát jsem si šel pro dron do nejožehavějšího místa celého letu - k úzkému točitému schodišti ve věži zámku. Šlo jednoznačně o nejtěžší prostor, ve kterém jsem kdy letěl - tmavé místo se špatným signálem v brýlích, úzké, strmé a k tomu ještě zatočené. Samozřejmě z videa je patrné, jaký problém jsem v této části měl,“ usmíval se při vzpomínce na těžkosti průletu zámkem.

Celé natáčení mu zabralo asi hodinu. Jak přiznal, doufal, že alespoň některé záběry budou vůbec použitelné. „V žádném případě jsem nechtěl udělat žádný střih, musela to být opět jednozáběrovka!“ zdůraznil Hotař.

Podařilo se hned napoprvé. Spoustu času pak ale strávil vybíráním vhodné hudby. „Kde ušetříte čas na absenci střihu, tam jej naopak naberete na správném uchopení hudebního podkresu, střihu hudby, přidávání různých zvukových efektů a podobně. Právě hudební stopa dělá polovinu zážitku z videa,“ je si vědomý autor.

Místo je podle něj strašidelným samo o sobě. Myšlenka, jak tajemno ještě zvýraznit, na sebe proto nenechala dlouho čekat. „Dodání efektů běžících kroků, zrychleného dechu a krákání ptáka, to vše byla už jen třešnička na dortu. Prostě přízrak, napůl člověk, napůl pták, který neutěšeně prochází a prolétává svým panstvím. Myslím, že dát tomu právě ten příběh bylo dost klíčové,“ zamyslel se Hotař.

Průlet břeclavským zámkem zapadá do dříve zmíněného plánu autora. Tedy ukázat nejen místním lidem zajímavá místa města netradičním pohledem. „No a co bude dál? Je tady toho ještě pořád hodně, kalendář mám zaplněný. Líbilo by se mi tímto způsobem natočit třeba i nějaký krátký film nebo jen scénku s herci. Prostě do toho všeho zapojit i lidi a dát tomu zase trošku jiný nádech,“ naznačuje filmař z Břeclavi.