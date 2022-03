Jsou v bezpečí. Čtyři dny cestovala z Ukrajiny, teď se v Brně shledala s dcerou

Jako matka a učitelka vnímá, že je důležité i takto citlivá témata s dětmi probírat a nevyhýbat se jim. „Je důležité o tom mluvit, ale přiměřeně věku. Děti to, co se děje, samozřejmě vnímají, vidí zprávy v televizi a slyší rodiče, že o tom doma mluví. Hledáme cestu, jak o tom s nimi ve škole opatrně hovořit. Každý na to reaguje jinak. Máme ve třídě holčičku, která má na Ukrajině rodinu, o to je toto téma u nás citlivější,“ zmínila učitelka.