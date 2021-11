„…A mě to teda pěkně štve!“ rozhazuje rukama před vchodem do Pivní opice vousáč s image poletující mezi severským bojovníkem a brněnským bezdomovcem. Jen místo slova štve používá o něco ostřejší výraz pro pohlavní styk o stejném počtu slabik i písmen. Jeho druh nekonečnou debatu na témata očkování a opatření utne líným pokrčením ramen.

Jakmile se usadí, číšník se jim začne omlouvat, že potřebuje vidět nějaké to potvrzení. Rebelského ducha vousáč nejspíš nechal venku, neboť potřebný dokument na displeji telefonu ukáže. „U každého je to jako hod mincí. Lidi nám totiž odcházejí, jsme na polovině běžných tržeb,“ vysvětluje číšník, který si nepřál uveřejnit své jméno.

„Nerozumím,“ vrtí hlavou jedna ze zákaznic Zuzana Fialová. „Opatření mi dává smysl - restaurace nemusí zavírat, lidé se můžou potkat v hospodě, aniž by se nákaza šířila a třeba se i někteří kvůli čepované dvanáctce nechají naočkovat. Ve večerních hodinách však budu na všechny servírky myslet. Ať jim agresivní opilci nedávají příliš zabrat,“ povzdychne si.

Rovněž tradičnímu podniku U Čápa nové opatření hned zkraje týdne pouští žilou. „Příjmy nám za první den klesly o třetinu,“ říká provozní pivnice Martin Řídký.

Je to rebel!

V mnoha jiných podnicích se však rozhodli vydat cestou odporu. Restaurační zařízení zapojená o iniciativy Chcípl pes volí otevřenou formu. K protestu se jich na webu iniciativy hlásí stovky. "Další lejno, které naše vláda vymyslela. Co znám číšníky, budou to bojkotovat," tvrdí například Pavel Dupkala.

Druhá skupina se snaží zapadnout a doufá, že jim to projde. „Přišli bychom o moc lidí. Nemůžeme si to dovolit,“ kouše se do rtu servírka v jedné z takových hospod. Z výše zmíněných důvodů si také přeje zůstat v anonymitě. Redakce však totožnost zná.

Otázkou však zůstává, kolik ze vzdorovitého ducha restauračním zařízením zbude po velkých kontrolách, která hygiena plánuje na 4. listopadu a 6. listopadu. „Na každý okres budou dva týmy, které projdou, co mohou. Jejich složení ještě musíme vyřešit,“ upozorňuje ředitel Krajské hygienické stanice David Křivánek.

Již dříve avizoval, že čas výchovných pokut je u konce. Sankce půjdou výš, přičemž maximální možná pokuta na místě činí deset tisíc korun.