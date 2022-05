Na pódiu se postupně střídají místní i přespolní dětské folklorní soubory. Živo je také u stánků s rukodělnými a řemeslnými výrobky. Výrobu většiny z nich si děti mohou dokonce vyzkoušet.

Cinkání skleniček a smích. Sklepy v Rakvicích přilákaly davy, podívejte se

S vyřezáváním jednoduchých dekorativních předmětů trpělivě malým nezbedníkům vypomáhá i Pavel Hutěčka, který s manželkou Jitkou do Moravské Nové Vsi dorazil z Želechovic nad Dřevnicí. „Počkej, pomalu. Jsi šikovný, ale chybí ti trošku trpělivosti. Nic se nesmí uspěchat,“ vypráví při práci jednomu z malých hochů.

Opracovávají společně figurku psa, kterou si chlapec vybral. „Děti tady u vás jsou moc šikovné. Ony jsou vlastně šikovné všechny děti. Neznám žádné, které by se práci se dřevem nenaučilo. Kolik ti je? Sedm? No, vidíš, v tvém věku jsem já taky začínal. A teď už to dělám přes šedesát let,“ usmívá se sympatický muž.

V budce na Břeclavsku se narodili kalousi ušatí. Podívejte, jak se jim tam daří

Chvílemi se i se ženou zaposlouchají do tónů znějících z jeviště. Vystupují tam právě místní dětské folklorní soubory Jatelinečka a Jatelinka.

Podívat se na ně přijeli z Rakvic i manželé Nečasovi. Dva z jejich tří vnuků v souboru tančí a zpívají. „Vystoupení má trvat asi dvacet minut. Ještě před ním jsem se dvakrát byli podívat i na zkoušce. Tak trošku víme, co vlastně chystají. Bylo to moc pěkné, ještě ale nějaké drobnosti pilovali. Věřím, že se jim to naostro povede odzpívat a odtančit bez chybičky,“ drží pěsti malým folkloristům babička Lenka Nečasová.