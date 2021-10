Prvorepublikový malíř z jižní Moravy odvolil mezi prvními. Má skoro sto let

/FOTO/ Bez dvou let má na krku skoro sto křížků, přesto si osmadevadesátiletý Bohuslav Zika z domova pro seniory ve Znojmě nenechal volby ujít. Svůj volební lístek odevzdal do přenosné urny pracovnicím z městského úřadu v pátek po třetí hodině odpoledne. „Vždycky jsem volil, je to povinnost každého občana,“ má jasno letitý muž. A komu dal svůj hlas? Prozradil jen, že už léta volí stejnou stranu.

Bohuslav Zika (na snímku) žádné volby prý nevynechal, ujít si je nechal ani ve svých 98 letech. Svůj hlas vhodil do přenosné urny v Domově pro seniory U Lesíka ve Znojmě. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Dříve s manželkou, nyní už sám. Za první republiky se vyučil malířem. „Pokračoval jsem za protektorátu, po válce jsem vystudoval průmyslovou školu. A pracoval u pozemních staveb ve Znojmě, než je zrušili. Pak jinde dalších víc jak třicet let,“ rozpovídal se úctyhodně vitální muž. Politiku v televizi nesleduje a noviny nečte. „Protože skoro nevidím, ale poslouchám rádio, tam je politiky také dost,“ smál se Zika. ON-LINE: První den voleb je minulostí. Některé okrsky hlásí až poloviční účast Přečíst článek › Jeho vášní byla celý život hudba, dvacet let sám hrával v orchestru Studio Klub Znojmo. Recept na dlouhověkost prozradil rád. „Dodržuji všechno, co mi dělá dobře, co mě škodí, nedělám. Třeba nejím ryby, když se mě zdejší sestřička zeptá proč, odpovím jí, že chci být zdravý,“ vtipkoval skoro stoletý Zika. Ostatním voličům vzkázal, že by volby rozhodně vynechávat neměli. „Měli by jít volit místo nadávání na politiku. Pak mohou nadávat akorát sobě, že vybrali špatně,“ sdělil. K volbám urazila dálku, byla první. Jihomoravské důchodkyni vzalo tornádo dům Přečíst článek › Volební komisařky s přenosnou urnou v sobotu obešli ve znojemském Domově pro seniory U Lesíka, jenž patří pod Centrum sociálních služeb, na padesát obyvatel zařízení. Volit mohli přímo ve svých pokojích. „Trvá nám jednu až dvě hodiny, než zájemce obejdeme. Minule jsme sem zavítali dokonce dvakrát,“ přiblížila členka komise Marta Kotábová. Příležitost využila i osmašedesátiletá Zdena Nováková. Mezi pletením svetru pro panenky. Je totiž jejich vášnivou sběratelkou. „Musím volit, každý hlas chybí,“ sdělila s rozhodností žena s pletacími jehlicemi v rukou.