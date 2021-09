Cílem je v těchto řekách stav druhu navýšit. „Jeseteři jsou dvě stě milionů let staré žijící fosílie. Za pouhých dvě stě let se ale staly jednou z nejohroženějších zvířecích skupin na světě,“ uvedl vedoucí projektu Thomas Friedrich.

Jesetery malé vrací do Dyje. | Foto: Povodí Moravy

Čtyřiatřicet tisíc mláďat jesetera malého vypustili zástupci Povodí Moravy spolu s rakouskými kolegy na moravské straně do řek Moravy a Dyje. Celkem našlo v uplynulých pěti letech nový domov v tamních vodách více než 235 tisíc kusů. Dosud poslední v úvodní polovině září.

